Recuerdan cuando hija de Alicia Villarreal relató abuso en su propia casa: “lo único que recuerdo fue tu mano en mi short”

La mañana de este lunes 17 de febrero, Alicia Villarreal se convirtió en tendencia luego de que, al finalizar su presentación la noche del domingo en Zitácuaro, Michoacán, hizo la señal de auxilio que utilizan las mujeres que son víctimas de violencia.

Este momento fue capturado por el productor Hugo Mejuto, quien compartió el video en redes sociales donde se puede ver a la cantante hacer dicha seña tras finalizar su presentación con el tema ‘Ay, Papacito’, todo esto, luego de que se diera a conocer que había denunciado al cofundador de los Kumbia Kings, Cruz Martínez por violencia familiar.

Vale aclarar que en agosto del 2024, Alicia Villarreal reveló que estaría en un proceso de divorcio con quien fuera su esposo por 21 años y tuviera dos hijos en común, luego de que se difundieran fotografías del productor, siéndole infiel a la originaria de Monterrey, Nuevo León.

Las especulaciones explotaron rápidamente en redes sociales y en redes sociales, usuarios aseguraron que la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona había sido testigo de los abusos que sufrió su madre por parte de Cruz Martínez e incluso revivieron la demanda que Melenie Carmona interpuso por abuso sexual.

Alicia Villarreal TikTok

Hija de Alicia Villarreal, fue víctima de abuso en su propia casa

Luego de que se viralizara el gesto de Alicia Villarreal en su concierto de Michoacán, usuarios revivieron la vez que Melanie Carmona, fue tocada de forma inapropiada por un familiar el 12 de noviembre de 2016, cuando tenía 17 años.

No fue hasta 2021, cuando la joven se atrevió a interponer una denuncia revelando los detalles del familiar que habría abusado de ella cuando lo dejaron a cargo: “Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres mayor. Todos tienen esa visión sobre ti: responsable, buen niño, trabajador, honesto”, comenzó diciendo.

Melenie Carmona Instagram (Instagram)

Posteriormente, relató cómo este hombre, del que hasta el momento se desconoce de quién se trata, dijo cómo fue el abuso que sufrió: “Tocaste la puerta de cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo. Yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano dentro de mi short; me quedé totalmente paralizada por un rato y tú nada más no te quitabas”.

Lo que causó indignación fue cuando se especuló que había sido Alicia Villarreal (aunque nunca se confirmó) quien pidió no decir nada: “Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todas les pasa, que qué vergüenza, que todos se enteren lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia, que mi abuela no se entere, y que probablemente me lo imaginé”.

Aunque nunca quedó claro quién fue el agresor de Melenie Carmona, muchos se abalanzaron contra Alicia Villarreal y Cruz Martínez por dejar a la joven al cuidado de un abusador y no apoyar su versión: “Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años, gracias a ti me di cuenta que la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma”.