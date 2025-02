“Parece de 20″, esposa de Chayanne reapareció en el mar y encantó e impuso moda con este look playero

Chayanne es uno de los cantantes más populares, que tiene una gran cantidad de fans en el mundo, e incluso muchas mujeres aseguran que es el padre de sus hijos.

Pero, su corazón ya tiene dueña, y es de su esposa, Marilisa Maronesse, quien es una hermosa exmodelo y exmiss venezolana, que a sus más de 50 luce espectacular.

Son pocas veces las que la esposa del cantante aparece en redes porque no tiene ninguna y el famoso no comparte fotos con ella, pero sus hijos Isadora y Lorenzo sí publican fotos y dejan ver lo hermosa y natural que es.

Esposa de Chayanne reapareció en el mar y encantó e impuso moda con este look playero

Recientemente, Lorenzo Figueroa, el hijo de Chayanne, compartió una foto de su familia en la playa y dejó ver lo hermosa que está la esposa del cantante.

En la imagen se ve al cantante con su esposa, su hija y su hijo en un yate, pero su esposa fue la que se robó las miradas con su look playero.

La exmiss llevó un vestido que dejaba un hombro al descubierto, con rayas blancas y negras y complementó su look con unos lentes oscuros, el cabello recogido y sin maquillaje, luciendo hermosa y muy joven.

“Wow a esa mujer no le pasan los años”, “no se si quiero ser Marilisa o Chayanne, que mujer tan hermosa”, “ella es una diosa, no envejece”, “parece una chica de 30 años, increíble lo hermosa y natural que luce”, “parece hermana de la hija”, “que hermosa es la esposa de Chayanne”, “como no van a durar tantos años si esa mujer es perfecta”, “que bella, me encantó su look playero”, y “parece una jovencita”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Chayanne tiene más de 30 años de casado con su esposa Marilisa, a quien conoció en un concurso de belleza en Venezuela y ambos quedaron flechados de inmediato.

El famoso siempre ha procurado mantener su relación en privado y lejos de los escándalos y lo ha logrado. Sin embargo, en los últimos años ha hablado de su hermosa relación y ha asegurado “puedo decir con orgullo que tenemos una comunicación maravillosa y mucha complicidad. Marilisa ha tenido mucha paciencia conmigo y desde el principio entendió mi carrera que no es nada fácil”.