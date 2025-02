¿No quisieron ir? Difunden fotos de lo que hicieron los Derbez durante el bautizo de Tessa

Este fin de semana, los Derbez tuvieron un fin de semana ajetreado, mientras José Eduardo celebraba el bautizo de su hija Tessa, junto a su novia, Paola Dalay y su madre, Victoria Ruffo, mientras que, su padre y sus hermanos, se mantuvieron ausentes por una razón que parecía ser desconocida hasta hace unas horas.

Aunque muchos especularon que la ausencia de los Derbez del bautizo de Tessa, fue debido al distanciamiento que ha existido entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, sin embargo, fueron ellos quienes hablaron sobre esta situación alegando que la familia del productor ya tenía una agenda ocupada y compromisos qué cumplir.

Bautizo de Tessa Instagram

Mientras tanto, a la fiesta acudieron los hermanos de José Eduardo Derbez, siendo su hermana la madrina de Tessa, en la que se dieron cita en la Iglesia de Nuestra Señora de Covadonga, ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, una vez saliendo del recinto religioso, la fiesta, tuvo lugar en un jardín de la Ciudad de México, del Restaurante El Nopalito.

Los invitados gozaron de un ambiente cálido y familiar desde el jardín de dicho restaurante con decoraciones y amenidades que iban desde detalles Lego, hasta una zona de tattoos, además de globos y adornos florales.

¿Qué dijeron Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez sobre la ausencia de los Derbez en el bautizo de Tessa?

En un encuentro con los medios de comunicación, Victoria Ruffo comentó: “Es una fecha importante, no la van a volver a bautizar, no va a volver a tener los mismos meses. Pero considero que si tenían un compromiso y es imposible de cancelar, pues también lo entiendo” y zanjó: “El chiste es que estamos los que tenemos que estar con todo el amor y orgullo”.

Por otro lado, José Eduardo Derbez aseguró que no existió un problema entre ellos y que incluso se estaban mensajeando, en ese momento: “los invité y estamos bien, para que no vayan a decir que estamos peleados ni nada, estamos bien. De hecho, me estoy mensajeando con ellos, nada más que no pudieron, unos por chamba, otros que tenían ya un viaje y otros, etcétera, pero bueno, o sea, no pasa nada”.

Esto hicieron los Derbez durante el bautizo de Tessa

Aunque lo primero que se supo sobre la ausencia de los Derbez fue su apretada agenda, fueron las stories de Instagram de los hijos de Eugenio Derbez las que habrían dejado ver cuál fue la verdadera razón por la que no acudieron a dicho festejo.

Mientras que este fin de semana Alessandra Rosaldo celebró el cumpleaños de su madre, la cantante se presentó en el Carnaval de la Paz en Baja California Sur, Vadhir y Aislinn Derbez (junto a Kailani) compartieron en sus redes sociales algunas fotos y videos que dejaban ver parte de sus vacaciones familiares con motivo del cumpleaños del protagonista de ‘Como si Fuera la Primera Vez’, que el 18 de febrero cumplirá 34 años.

Mientras Aislinn Derbez celebraba el cumpleaños de su hermano, junto a Kailani en Baja California Sur y Alessandra Rosaldo ofrecía un concierto, Eugenio Derbez, tuvo actividades en Hollywood con la lectura en vivo del guion de la película ‘Cónclave’.