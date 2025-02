La justicia peruana habría intervenido en el caso de hospitalización de Shakira, ¿están en problemas legales?

Una dolorosa noticia recibieron los fanáticos de Perú de la cantante Shakira, cuando informó que se suspendió el concierto que ofrecería el día de ayer, 16 de febrero en el estadio nacional de Lima, donde ofrecería dos presentaciones. A través de un comunicado la colombiana anunció la cancelación, pues presentó una enfermedad estomacal.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, esto fue parte de la misiva que la compositora publicó a través de sus redes sociales.

Pero, antes de que lo hiciera, ya el rumor corrió como pólvora en Perú, puesto que la tiktoker “La Mana” había alertado lo que estaba ocurriendo con la cantante, quien ingresó a la Clínica Delgado, en Lima, a las 5:00 am del domingo. “Entró por un cuadro de gastritis y le están haciendo una endoscopia”, fue parte del mensaje que una fuente le envió y causó gran revuelo.

¿Shakira se enfrenta a problemas legales?

Este lunes 17 de febrero, afortunadamente, Shakira fue dada de alta y en horas de la madrugada llegó de nuevo al hotel, junto a su hijo mayo Milan, y escribió un mensaje a sus fanáticos: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño. ¡Me dan tanta fuerza! Los quiero con el alma”. Así lo reseñó el portal La República.

También se confirmó que sí realizará el concierto estipulado para hoy. En tanto, Marterlive manifestó a través de un comunicado que “,trabajamos en la reprogramación de la primera fecha, pactada para el domingo 16 de febrero del 2025 (o el reembolso para el público que lo decidiera así)”, informó Infobae Perú. Ayer mismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) se pronunciaron por la filtración de la información médica de la cantante de 48 años. A través de X, el ministerio destacó:

Shakira Shakira confirma que dará el concierto de este 17 de febrero en Lima, Perú, luego de que el día anterior suspendió su primera fecha porque estuvo hospitalizada de emergencia. (Instagram @Shakira)

“Los datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la Ley. Su difusión y uso sin autorización o consentimiento constituyen una violación al derecho a la intimidad sancionada con multas entre los 26.750 y 267.500 soles (Entre 7.230 y 72.307 dólares estadounidenses). Exigimos a los establecimientos de salud disponer las medidas de protección de datos personales y dar estricto cumplimiento a la Ley N.° 29733”.

La clínica también lanzó su comunicado para advertir a todo el personal que labora en el lugar: “les recordamos que el servicio médico prestado y la información de interacción del locador (médico) con fuentes de información (xHIS - Historias clínicas, entre otros) deberán mantener el carácter de confidencialidad, el mismo que se cita en el anexo del contrato. Conviene observar y mantener de manera confidencial toda la información no publicada por la clínica…”.

El diario La República destacó en su reseña que “de comprobarse la responsabilidad de la clínica en esta filtración, podría recibir una multa de hasta 300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 1.605.000”, lo que equivale a unos 433.843 dólares estadounidenses.