“Le hizo un amarre”: haters tunden a Benny Blanco por darle a Selena Gomez un extraño y grotesco ‘baño de amor’

Benny Blanco llevó el concepto de un regalo de San Valentín a un nuevo nivel, y no precisamente con flores ni joyas. El productor musical sorprendió a su prometida, Selena Gomez, con un gesto tan inusual que la “derritió” de amor: llenó su bañera de queso.

Blanco cambió los clásicos ramos de rosas por un mar de queso derretido, acompañado de un camino de nachos que la guiaba hasta la bañera.

El insólito momento quedó inmortalizado en un video que el productor compartió en Instagram, donde mostró el excéntrico escenario que preparó para Selena. Además, Blanco escribió “te amo”, con tortillas en el suelo y colocó un bol de nachos estratégicamente para invitarla a disfrutar el festín. Para sellar su “declaración de amor”, Blanco sumergió un chip en la bañera y se lo comió con orgullo.

El regalo de Benny Blanco a Selena divide opiniones

Las redes sociales estallaron con reacciones de todo tipo. Mientras algunos fans celebraban la creatividad y la originalidad del gesto, otros lo consideraron, literalmente, repulsivo. “No puedo decidir si esto es lo más romántico o lo más asqueroso que he visto”. “Este tipo es grotesco, pobre Selena”. “¿En serio? Yo estaría llorando si me dan eso".

Muchos internautas siguen sorprendidos por la relación de Blanco y Selena, y “no se explican” cómo es que ella se enamoró de él. Esto ha llevado a que algunos señalen que el productor “le dio toloache” o “le hizo un amarre”, haciendo referencia a que “la hechizó”.

Selena Gomez Fans tunden a Benny Blanco por inusual regalo a su prometida (Instagram)

A pesar de la controversia, Selena Gomez parece haber disfrutado la sorpresa. Según fuentes cercanas, la cantante tiene un gusto especial por la comida tex-mex y no es precisamente fanática de los arreglos florales convencionales, lo que podría explicar la inusual decisión de Blanco.

Selena Gomez y Benny Blanco viven un momento clave en su relación

Este peculiar regalo llega en un momento clave para la pareja, quienes anunciaron su compromiso en diciembre de 2024 tras más de un año de relación. Además, ambos han estado trabajando juntos en la música, lanzando recientemente Scared of Loving You, un tema incluido en el próximo álbum de Gomez, I Said I Love You First. Según la cantante, este proyecto es una representación honesta de su historia de amor con Blanco.

Selena Gomez La cantante sorprendió con el anuncio de un nuevo álbum junto a Benny Blanco (Instagram)

El productor, conocido por su irreverencia y personalidad excéntrica, siempre ha demostrado que su amor por Selena viene con un toque de humor. En entrevistas previas, confesó que la comida es una de las formas en las que expresa cariño, lo que podría explicar por qué prefirió el queso sobre los clásicos chocolates. “Me encanta hacer felices a las personas con comida. Si sé que a alguien le gusta algo, siempre me aseguraré de que lo tenga”, mencionó.

¿Condenados por una maldición?

A pesar de la emoción por su primer álbum conjunto, algunos fans no pueden evitar temer por el futuro de Selena Gomez y Benny Blanco. La llamada ‘maldición de las colaboraciones’ ha cobrado víctimas en la industria del entretenimiento, con parejas como Rosalía y Rauw Alejandro o Shawn Mendes y Camila Cabello terminando tras trabajar juntas. ¿Será este proyecto una prueba de fuego para su relación o una confirmación de que su amor es a prueba de todo?