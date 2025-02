“Un disfraz”, el look de falda que Mau Montaner llevó en renovación de votos de Evaluna que no le perdonan en redes

Mau Montaner recibió críticas por este look que llevó en la renovación de votos de Camilo y Evaluna

Ricardo Montaner es uno de los cantantes más famosos y exitosos de todos los tiempos, pero aunque es muy talentoso, su familia es de las más criticadas.

Sus hijos Evaluna, Mau y Ricky, su yerno Camilo, y su esposa, Marlene Salomé, son muy talentosos y también triunfan, pero constantemente reciben críticas por diferentes aspectos de su vida, especialmente por sus estilos y sus looks.

Recientemente, Camilo y Evaluna viajaron a Guatemala con toda su familia para festejar su aniversario número 5 y renovar sus votos, tradición de sus padres que la cantante y su esposo quisieron adoptar y seguir.

“Siempre disfrazado”, el look de falda que hermano de Evaluna llevó en su renovación de votos con Camilo que generó polémica

Aunque poco se ha revelado de la renovación de votos de Camilo y Evaluna en Guatemala, una página fan de la pareja compartió una foto donde se ve a la cantante con sus hermanos en este día tan especial.

En la foto se ve a la cantante luciendo hermosa con un vestido corto blanco, con ligero escote, unas sandalias blancas y llevando el cabello suelto y liso, y aunque ella se veía espectacular, uno de sus hermanos se llevó las críticas.

Mau Montaner llevó un atuendo de falda midi de rayas en blanco y negro que combinó con una camiseta blanca y un blazer negro y complementó el look con unos zapatos y calcetines negros.

Este look fue el más odiado en redes, pues aseguran que no fue nada adecuado para la ocasión. “Dios mío ellos siempre se visten tan mal”, “Ricky fue horrible, pero Mau le ganó esta vez”, “deberían aprender a sus hermanos mayores que sí se visten bien”, “dios que ridículos, en vez de seguir el ejemplo de los hermanos que tienen al lado”, “tan bella Evaluna y tan mal vestidos esos hermanos”, Mau no sabe de qué disfrazarse 😂”, “Mau tiene q buscar un diseñador bueno🤣”, y “Los únicos hombres que se visten bien de los Montaner son los 2 hijos mayores de Ricardo 😅”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que Mau genera críticas por sus looks, pero él siempre deja claro que ama su estilo al igual que Ricky y no le prestan atención a lo que opinen los demás.