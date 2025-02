La polémica sobre la ropa de Kate Middleton tras su regreso al trabajo: la casa real salió a aclararlo

Luego de completar su tratamiento de quimioterapia para tratar el cáncer que le diagnosticaron en 2024, Kate Middleton regresó a sus deberes reales con la misma dedicación y estilo de siempre.

PUBLICIDAD

En su vuelta al trabajo para la Corona británica, los atuendos de la princesa de Gales llamaron la atención como era de esperarse, pero eso al parecer no agradó a la esposa del príncipe William.

Al menos así lo dio a entender un informante del Palacio de Kensington en una declaración a The Sunday Times donde aseguró que la royal quería que se enfocarán en su trabajo y no en su ropa.

En el artículo publicado el 1 de febrero, el medio dijo que el palacio “ya no publicará detalles de sus atuendos” porque Middleton desea que “la atención se centre en su trabajo y no en su vestuario”.

“Existe la sensación absoluta de que (el trabajo público) no se trata de lo que lleva puesto la princesa. Ella quiere que el foco esté en los temas realmente importantes, las personas y las causas que está destacando”, afirmó una fuente del palacio al periódico británico.

“Siempre habrá una apreciación de lo que lleva puesto la princesa por parte de una parte del público y ella lo entiende. Pero, ¿necesitamos decir siempre oficialmente lo que lleva puesto? No. El estilo está ahí, pero se trata de la sustancia”, enfatizó.

La casa real aclara polémica sobre la ropa de Kate Middleton

Sunday Times recalcó que la decisión “se consideraría parte de un cambio en el enfoque de Kate hacia su trabajo público desde que le diagnosticaron cáncer”. El anuncio de la medida causó rápidamente polémica en los medios, por lo que el Palacio de Kensington salió a aclarar la situación.

PUBLICIDAD

En un comunicado a HOLA! USA el 11 de febrero, un portavoz de palacio explicó: “Durante la última semana, he recibido numerosas preguntas sobre una historia relacionada con la vestimenta de la Princesa de Gales y cómo el Palacio de Kensington comparte información sobre sus atuendos”.

“Para aclarar, los comentarios que aparecieron en el artículo fueron míos, no de la Princesa de Gales. Los comentarios que se informaron no deben atribuirse directamente a la Princesa de Gales”, añadió el vocero. “Para ser claros, no ha habido ningún cambio en nuestro enfoque para compartir información sobre la vestimenta de Su Alteza Real”.

De esta manera, la casa real dio por zanjada la controversia suscitada por el reporte de The Sunday Times. Por otro lado, la princesa –quien reveló estar en remisión en enero– ha continuado con su trabajo como estaba planificado mientras sigue enfocada en su recuperación.