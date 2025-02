¿Fue Nicki Nicole? Ex de Peso Pluma “arremete” contra Kenia Os y así se ‘burló’ de ella

El Super Bowl LIX todavía sigue dando de qué hablar, desde las opiniones divididas que generó el show del medio tiempo que estuvo a cargo Kendrick Lamar; los abucheos a Taylor Swift hasta los famosos que se dieron cita al Caesars Superdome, de Nueva Orleans.

Además de Taylor Swift, Anne Hathaway y Serena Williams, quien acaparó los reflectores fue Peso Pluma, quien aprovechó este momento para confirmar su relación con Kenia Os, que desató especulaciones desde hace un tiempo, luego de que colaboraran en el tema ‘Tommy y Pamela’.

Luego de que la nueva parejita confirmara su relación con un beso, las reacciones no tardaron en aparecer, y entre ácidas burlas, hubo una que destacó entre todas, y es que, la sorpresa vino cuando una de las exparejas del cantante de corridos tumbados, dejó un punzante comentario que algunos aseguraron, fue un dardo dirigido a Kenia Os.

Ex de Peso Pluma lanza indirecta a Kenia Os

Tras días de especulaciones, Peso Pluma y Kenia Os confirmaron su relación el pasado domingo 9 de febrero, cuando ambos fueron captados llegando al Caesars Superdome de la mano y mostrándose muy cariñosos hasta que, finalmente, aclararon los rumores con un beso.

Aunque este gesto fue confirmación definitiva de su romance, ninguno de los dos ha emitido un comunicado que aclare su situación sentimental, sin embargo, las reacciones no tardaron mucho en llegar, entre ellas, la de la influencer Elán, quien mostró su rechazo por esta relación comentando:

“Ya en serio. ¿No les da tantito asco andar reciclándose todas para andar con Peso Pluma? ¿No les da tantita pena decir ‘ah sí bueno, ya sé que antes de mí anduvo con fokin TODAS pero equis’? Fúnenme”.

Elán critica el romance de Peso Pluma y Kenia Os X

Pero la influencer no fue la única, y fue Diana Esparragoza, quien fue relacionada con Peso Pluma, la que también habría mandado una fuerte indirecta luego de que en sus redes sociales se leyera: “Amo baby, tú no vistes de Shein” y otro comentario en el que comentan: “Bebé, tú no haces el ridi creyéndote cantante. Estás súper preciosa” a lo que ella respondió: “es lo que te digo bebé jaja”.

Estos comentarios fueron acompañados de emojis de caritas riéndose, algo que algunos interpretaron como una burla a la nueva relación de Peso Pluma con Kenia Os, quien en el pasado, posó junto a Nicki Nicole, comparándola con Ángela Aguilar.

Así reaccionó Diana Esparragoza al nuevo romance de Peso Pluma Instagram (Instagram)

¿Quién es Diana Esparragoza?

Luego de que el cantante de corridos tumbados confirmara que había terminado su relación con Hannah Howell, fue relacionado con Diana Esparragoza, tras ser visto caminando junto a ella en París, sin embargo, su romance nunca fue confirmado o desmentido, hasta ahora, que las reacciones han dejado ver un poco más a detalle de lo que pudo pasar entre Peso Pluma y la influencer mexicana.

Diana Esparragoza es hija de Juan Ignacio Esparragoza y nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, alias ‘El Azul’, cofundador del Cártel de Sinaloa, es conocida por ser una influencer que comparte su lujoso estilo de vida en redes sociales.