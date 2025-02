“Estaba tan molesta”: resurge entrevista incómoda de Blake Live sobre compañero en Gossip Girl que podría hundirla

(The CW)

Blake Lively, la estrella de Gossip Girl, sigue siendo objeto de controversia, pero esta vez la atención se centra en una entrevista reveladora que ha resurgido años después. La actriz de 37 años, quien interpretó a la deslumbrante Serena Van Der Woodsen, hizo una confesión que podría cambiar la percepción de su relación con sus compañeros de reparto, especialmente Penn Badgley, quien interpretaba a su interés amoroso en la pantalla, Dan Humphrey. En una entrevista de 2009 con Glamour, Lively admitió haber intentado “envenenar” a todo el elenco contra Badgley debido a su frustración con su casting.

Gossip Girl Entrevista de Blake Lively hace enfurecer a fans (HBO)

Lively, quien se mostró inicialmente molesta por la elección de Badgley, reveló que, en su intento de controlar la narrativa, trató de influir negativamente en la percepción de sus compañeros hacia él. “Al principio estaba tan molesta de que lo eligieran”, dijo. “Realmente envenené a todo el elenco contra él”.

Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que su comportamiento no tenía fundamento, ya que Badgley resultó ser “una persona realmente agradable y encantadora”. A pesar de esta revelación, Lively insistió en que la relación entre los miembros del elenco no sufrió tensiones y que, fuera del set, solían pasar tiempo juntos.

La historia detrás de las tensiones

Este conflicto de hace más de una década resurgió en un momento en el que Lively está sumida en una batalla legal contra Justin Baldoni, su coprotagonista en It Ends With Us. Lively acusa a Baldoni de acoso sexual y difamación, un caso que ha dividido a sus seguidores y reavivado rumores sobre su comportamiento en el set de Gossip Girl. Según algunas fuentes cercanas a la producción, las tensiones entre Lively y Leighton Meester, quien interpretaba a Blair Waldorf, eran evidentes, lo que incluso llevó a los productores a confirmar que las dos actrices nunca fueron amigas cercanas.

De hecho, los enfrentamientos de Lively y Meester fueron tan notorios que se llegó a rumorear que el elenco tuvo que elegir bando. Lively, a pesar de su carisma en pantalla, fue vista por muchos como una figura conflictiva detrás de cámaras. Los fanáticos también recordaron comentarios desafortunados de Lively hacia su colega, como una vez en la que bromeó sobre el pasado de Leighton, quien nació en prisión, lo que fue percibido como una falta de sensibilidad.

La verdad sobre Blake Lively: “Era muy desagradable trabajar con ella”

Un contraste con sus compañeros

El resurgimiento de viejas entrevistas y los detalles de su relación con el elenco de Gossip Girl han puesto a Lively en una posición difícil. A lo largo de los años, los miembros del elenco han mantenido una relación distante con Lively en redes sociales. Penn Badgley, por ejemplo, sigue a Leighton Meester y a Baldoni, pero no a Lively, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre el distanciamiento entre ellos. Esta desconexión ha sumado un capítulo más a los rumores de tensiones y disputas detrás de cámaras que marcaron el legado de la exitosa serie.

La inesperada jugada de Blake Lively para salvar su reputación

Blake Lively La actriz enfrenta actualmente una demanda por difamación (Lions Gate Entertainment)

Lively ha pasado de ser una de las actrices más queridas de Hollywood a convertirse en el centro de un creciente escándalo. Con el anuncio de Another Simple Favor como película inaugural del SXSW Film and TV Festival en 2025, muchos especulan si sería un plan para limpiar su imagen y desviar la atención de su pleito legal.

El regreso de Lively al cine ha provocado reacciones divididas, especialmente por las tensiones que se rumorean con su coestrella Anna Kendrick. Mientras algunos celebran su participación en la secuela, otros la acusan de manipular la situación para su beneficio.