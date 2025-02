Erika Buenfil no se guardó nada y así reaccionó ante la cachetada de su amiga Lety Calderón a Karla Esquivel

La actriz Karla Esquivel revivió un incómodo momento que tuvo al lado de su colega Leticia Calderón cuando grabaron la novela “Mi amor sin tiempo”. El fin de semana, contó en un podcast su versión de la cachetada que recibió a mediados del año pasado, al afirmar que fue de verdad, lo que desencadenó una serie de comentarios negativos en contra de la Calderón.

Esquivel explicó: “Todavía la medimos (la cachetada) y cuando dicen el 3, 2… esta actriz se para más cerca de mí. Yo no tenía para dónde moverme, o sea, me da un golpe, pero… De hecho, en la escena se ve a mis compañeros atrás que reaccionaron de que: ‘¡No mam*s, le pegó!’. Sonó como si me hubiera pegado un puñetazo. Entra el director y le dice: ‘¿Le pegaste?’ (y Lety respondió) ‘No, no le pegué, le di un puñetazo’. Pero ella como muy quitada de la pena. No me pidió una disculpa, nunca”.

Estas palabras de la artista generaron controversia, puesto que algunos defendieron a Leticia y otros a ella: “Pues renuncia y ya no seas actriz. Igual Lety en su momento tuvo que pasar por cosas similares”, “Eres actriz, aguanta tantito golpe”, “Hasta a mí me dolió, que falta de profesionalismo” y “No normalicemos la violencia en actores”. Aunque otros internautas resaltaron que la escena quedó genial

¿Le dio la espalda a su amiga? Esto fue lo que dijo Érika Buenfil de Lety

Tras el estreno del musical "Weitress", esta semana, la actriz Érika Buenfil fue consultada por la prensa sobre las declaraciones de Karla sobre su amiga Lety Calderón, así que no se calló y dio su opinión: “Yo no creo que, honestamente, Lety le haya querido golpear, porque Leticia y yo tenemos 40 años o más de carrera y ahora (los actores) son de polvorón”.

Además, acotó: “A todos nos han cacheteados y hemos dado cachetadas. Yo recibí un golpe muy fuerte, y en todas las escenas de ‘Amores verdaderos’ terminaba moretoneada porque había mucha acción, y no pensé en ningún momento pensé que Eduardo me quería hacer daño o los chavos que hacían de mis secuestradores. Pero, no sé qué pasó… si así fue ¡qué pena!, vuelta a la hoja y lo que sique. Que ponga la otra (mejilla) para que le dé de regreso”.

Karla aseveró que Calderón jamás se disculpó, pero ante esta situación reaccionó, entre risas detalló: “Pues, mira como le dijo el productor: ‘¡Ya déjalo pasar!’. Cómo se ve que te sigue ardiendo la cachetada”.

Explicó que se trató de una confusión y que ella alertó que solo daría un golpe, asumió que sería real porque jamás, según ella, se midió como suele hacerse cuando no es verdadero. Esta fue la razón por la que consultó en cuál cámara quedaría grabada.