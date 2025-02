El invaluable regalo que recibió Ale Capetillo para su boda y que la estremeció hasta las lágrimas

Los regalos en una boda nunca faltan, pero el que recibió la modelo Alejandra Capetillo, hija de los artistas Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, fue tan especial que la conmovió hasta las lágrimas, pues sabe el gran significado y valor que tiene.

La chica de 24 años se casará el próximo 24 de mayo en la hacienda Zotoluca, en México. Ella y su prometido Nader Shoueiry viajaron recientemente a tierras aztecas para la boda de la nieta de Carlos Slim, por lo que aprovecharon para ver algunos detalles de su recepción, como el lugar.

La pareja reside en España, donde él trabaja para Amazon y ella se dedica al modelaje y la creación de cojntenidos. Se conocieron hace tres años en un bar. Él, de ascendencia libanesa, pensó que ella era de Marruecos, pero Alejandra le manifestó que es mexicana.

El gran regalo de su abuela Yeya

Para Capetillo, una de las personas más importantes de su vida, además de sus padres y hermanos, es su abuela María del Carmen Vázquez Alcaide, conocida como Yeya, quien es la madre de Eduardo Capetillo. La conexión que hay entre ellas es sublime.

Tras vivir cuatro años en España, finalmente pudo cumplirle la promesa que le hizo: conocer Sevilla, donde nació su abuela y tierra que no olvida, pese a que tiene décadas que no pisa suelo español. El año pasado no solo fue hasta la ciudad, sino que también llegó hasta la casa donde Yeya vivió y, además se compró una mantilla, que afirmó usará para el día de su boda.

Para ese momento aún no había elegido el vestido de novia. Sin embargo, ya cuenta con la icónica prenda. Alejandra manifestó en ese momento que el sueño de su abuela era ver a su nieta usando la mantilla, por lo que al probársela quedó maravillada, y ahora será de una los accesorios que usará.

La hija de Eduardo y Biby también compartió esta semana con sus seguidores un emotivo video del reencuentro con su abuelita paterna. “Y sí, en este viaje me dejó su mantilla”, escribió la influencer como descripción de este clip donde vemos a su abuelita muy emocionada mostrándole cómo se usan las castañuelas.