Alejandro Sanz le declara su amor a su novia Candela Márquez pero el comentario de su ex causó revuelo

Alejandro Sanz está viviendo un momento de plenitud en su vida personal tras dejar atrás la depresión que lo hundió hace unos meses atrás y sería su novia Candela Márquez una de las personas que lo habría ayudado en su proceso de recuperación.

El interprete se ha encargado de presumir su relación a través de las redes sociales al declararle todo su amor a su pareja con un mensaje en su cuenta en Instagram acompañado de algunos de sus momentos más divertidos y románticos.

Aunque son muchos los famosos que han colgado sus publicaciones con sus parejas o sus amores, el intérprete de ‘Amiga mía’ no ha pasado desapercibido por su romanticismo pero en especial por el comentario que le dejó su ex pareja.

El comentario de la ex pareja de Alejandro Sanz tras su mensaje de amor a Candela Márquez

“La clave, en todo, siempre será la armonía. Y ahí me encuentro… Sumergido en un abrazo que no aprieta, pero sí sostiene. Una mirada que no juzga, solo comprende. Hoy, en especial, y cada día en particular, te amo @candelamarquezh”, ha sido el mensaje de Alejandro Sanz para su novia, el cual acompañó de un emoji de corazón rojo.

Sanz se encargó de mostrar su álbum personal en los que aparecen entre abrazos, disfraces, flores, días de playa y música.

La pareja que hizo oficial su romance en noviembre de 2024 luego que posaran juntos en la alfombra roja de los Latin Grammy en Miami se han llenado de elogios y uno de ellos ha sorprendido al ser Raquel Perera, ex pareja del cantante, quien ha demostrado la buena relación que mantienen y el gusto que siente de verlo feliz junto a Candela.

“¡Felicidades pareja! 😍😍”, escribió.

Sanz y Perera fueron pareja en 2007 y fruto de su relación de más de 12 años nacieron sus hijos Dylan, que nació en 2011, y la pequeña, Alma que nació en 2014.

Esta no es la primera vez que la empresaria muestra su agrado por la nueva pareja del padre de sus hijos pues anteriormente también los había elogiado.

“Yo me alegro muchísimo, es guapísima”, dijo el pasado mes de diciembre luego de ser cuestionada sobre Candela.

De igual manera, ha dejado claro que mantiene una relación cercana al intérprete al ser el padre de sus dos hijos y aseguró que él es su familia.

“Hablamos mucho, pero es que tenemos dos niños pequeños. Es muy normal que hablemos muy seguido. Es familia. No es que quedemos para tomar café todos los días, pero tenemos una relación muy cercana”, declaró a la revista HOLA.