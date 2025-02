Príncipe Harry revela nuevas curiosidades de sus pequeños, Archie y Lilibet

El príncipe Harry está pasando un buen rato en Vancouver con los Juegos Invictus, una competición deportiva muy especial para él, para veteranos y militares heridos en actos de servicio.

Aprovechando la cita, el duque de Sussex ha revelado nuevos detalles de cómo es criar a sus hijos Archie, de 5 años, y Lilibet, de 3, que tanto él como su esposa, Meghan Markle, han tratado de mantener al margen de la vista pública.

¿Cuál fue el nuevo detalle que el príncipe Harry compartió sobre sus hijos, los pequeños Archie y Lilibet?

Luego de que se conociera que el hermano mayor pide ver vídeos de la ‘abuela Diana’, el hijo menor del rey Carlos ha revelado que sus hijos le hacen preguntas desafiantes sobre por qué los militares que participan en los Invictus están heridos y señalado que los pequeños “ ¡No tienen filtro y son muy curiosos e inquisitivos!” .

Harry ha contado a People que sus hijos “están fascinados” con las historias de los Invictus, el evento al que los niños no han acudido: “S on conversaciones muy interesantes para tener con tus hijos: explicarles por qué a esa persona le falta una pierna, por qué le falta un brazo, por qué se ve como se ve. Es un desafío importante. Nuestros hijos son todavía muy pequeños, pero Archie, en particular, se hace esas preguntas. Como cualquier padre sabe, una vez que se abre esa puerta y se hacen esas preguntas, o se inicia esa charla y se abren más y más puertas”.

El hermano del príncipe William también asegura que, efectivamente, el interés y curiosidad de su hijo no tiene límites. “Es entonces cuando empieza a preguntar: ‘¿Cómo se lastimaron? ¿Qué es una mina? ¿Qué es todo esto?’ En cierta medida, se convierte en abrir la caja de Pandora, especialmente con niños de esta edad, porque no tienen filtro y son tan curiosos e inquisitivos, quieren saber más, más y más”.