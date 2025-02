“Más fuerte que los genes Derbez”, hijos de Zoe Saldaña impactan con parecido a la actriz y encantan con sus looks

Zoe Saldaña no solo es una de las actrices más famosas y exitosas de Hollywood, también ha formado una hermosa familia con su esposo, Marco Perego.

La actriz actualmente está nominada a los Oscar por su papel en la película Emilia Pérez y aunque la película se ha enfrentado a una gran polémica, la famosa ha recibido premios por su talento.

Hace unos días asistió a los Critics Choice Awards con su esposo, donde posó junto a ella en la alfombra, y ahora, en otros premios estuvo acompañada por sus hijos.

Hijos de Zoe Saldaña se roban las miradas con sus looks en importantes premios: dicen que su hija es su clon

La noche de este miércoles, Zoé Saldaña fue honrada con el American Riviera Award en el Festival de Cine de Santa Bárbara y estuvo muy bien acompañada.

La famosa actriz estuvo junto a sus tres hijos, sus mellizos Cy y Bowie, quienes tienen 10 años y su hijo Zen de 8.

Zoe, quien lució espectacular con un vestido negro largo de brillos posó muy feliz con sus pequeños, quienes se robaron las miradas con su belleza, sus looks, y su gran parecido con ella, pues dicen que todos se parecen mucho a ella, especialmente su hija.

Los tres llevaron el cabello largo, una camisa blanca y un traje sastre oscuro, y tenis blancos, luciendo muy elegantes y a la moda, y es un atuendo que su propia madre ha llevado.

“Wow son idénticos a ella, especialmente la niña”, “su marido ahí no hizo nada jaja, son la copia de ella, muy lindos todos”, “sus genes son más fuertes que los de Derbez jaja”, “me gustó su look, muy elegante y original”, “La hija idéntica a ella”, “que gran genética tiene, les salieron igualitos”, “es que parece que ella volvió a nacer en todos jaja”, y “son hermosos y me encanta su estilo, muy parecidos a ella”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa constantemente presume a su hermosa familia en redes y deja ver que todos la apoyan siempre.