“Está aferrado a ella”: el guiño de Brad Pitt a Angelina Jolie que delataría no la ha olvidado, fans piden “la supere”

Brad Pitt, a sus 61 años, sorprendió con una nueva imagen promocional de su película F1, donde dejó ver su torso desnudo y, sin quererlo, encendió el debate. No fue su físico lo que captó la atención de los fanáticos, sino los tatuajes que aún conserva en honor a su exesposa, Angelina Jolie. A pesar de su tormentoso divorcio y las batallas legales que han protagonizado, algunos seguidores creen que Pitt todavía no la ha olvidado.

El tatuaje que lo delató

En la imagen, Pitt luce relajado sobre un sofá amarillo, vistiendo pantalones claros y dejando a la vista su extenso repertorio de tatuajes.

Entre ellos, destacan dos en particular: la letra “A” en su muñeca y la fecha de nacimiento de Jolie en su abdomen, escrita en khmer, el idioma oficial de Camboya, país donde nació su hijo Maddox. Estas marcas, que fueron un símbolo de amor en su momento, ahora se perciben como una señal de que el actor sigue aferrado al pasado.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. “Ya supérala, Brad”, “Esto es un poco tóxico, de su parte”. “No me imagino a Angelina sintiéndose halagada”. “Brad es un tóxico que se aferra a Jolie”, fueron algunas de las reacciones que se viralizaron en redes sociales. Mientras algunos consideran que estos tatuajes son sólo parte de su historia y no significan nada en la actualidad, otros creen que Pitt no ha logrado soltar completamente su relación con la actriz de Maléfica.

Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de haber asfixiado a uno de sus hijos La ex pareja de actores sigue en una complicada batalla legal

Un divorcio lleno de drama

La separación de Brad Pitt y Angelina Jolie ha sido una de las más mediáticas y conflictivas de Hollywood. Desde que Jolie solicitó el divorcio en 2016, los exesposos han protagonizado una dura batalla legal por la custodia de sus seis hijos y la propiedad del viñedo Château Miraval. Además, los señalamientos de abuso emocional y físico por parte de Pitt han empañado su imagen pública, haciendo que incluso algunos de sus hijos decidieran eliminar el apellido “Pitt” de sus nombres.

El actor, por su parte, ha trabajado en su rehabilitación personal, admitiendo en entrevistas pasadas que el divorcio lo llevó a replantear su vida y a dejar el alcohol. Sin embargo, los tatuajes que aún conserva hacen que muchos cuestionen si realmente ha pasado página.

¿Recuerdo o señal de obsesión?

Brad Pitt El actor ha estado trabajando en mejorar su vida personal

No es la primera vez que una celebridad mantiene tatuajes de una relación pasada. Sin embargo, la polémica con Pitt radica en el contexto: una separación envuelta en acusaciones, una exesposa que ha hecho todo por distanciarse de él y un público que no olvida los eventos que llevaron al fin de su matrimonio.

Mientras Pitt disfruta de su relación con Ines de Ramon y se prepara para el estreno de F1 en junio de 2025, los fans siguen debatiendo si su decisión de conservar los tatuajes de Jolie es una muestra de respeto por su historia o una señal de que aún no la supera. Lo que es innegable es que, intencional o no, este pequeño detalle reavivó el eterno drama Brangelina, dejando claro que, para el público, su historia aún no termina.