¿Se enojó? Aislinn Derbez respondió a Mauricio Ochamann tras por culpar a ‘De viaje con los Derbez’ de su separación

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez habían quedado envueltos en una polémica luego que el actor diera detalles de lo que fue su separación de la madre de su hija Kailani y culpara a ‘De viaje con los Derbez’ de su separación tras formar parte del reality familiar.

Para el actor la producción dirigida por su ex suegro Eugenio Derbez fue “de las peores experiencias de mi vida”.

Hace unos días te informamos que el actor de cine y televisión, Mauricio Ochmann, concedió una entrevista en la que aseguró que su relación con la actriz, Aislinn Derbez, llegó a su fin por su participación en el reality show ‘De viaje con los Derbez’.

“Hubo ocasiones en las que me pedían que discutiera con Aislinn solo para la escena, y yo sin ganas de discutir. Nuestra relación ya estaba en la cuerda floja, y esta serie fue la gota que derramó el vaso. La pasamos verdaderamente mal y cuando terminó la serie, nuestra relación también lo hizo”, contó.

Esto dijo Aislinn Derbez tras las declaraciones de Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez no se quedó callada ante las polémicas declaraciones de su ex esposo, pero lejos de mostrarse molesta por sus palabras no dudó en darle la razón, pues durante la primera temporada la producción tenía pensado darle aires de telenovela al reality, lo cual no funcionó.

“Es un terreno un poco rocoso. Es algo que tuvimos que ajustar de la primera temporada, la quisieron hacer telenovela y no funcionó a nadie”, contó.

La hija mayor de Derbez confesó que en la segunda temporada apostaron por mostrarse más reales por lo que si le da la razón a su ex pareja.

“En la segunda temporada somos más reales, tiene razón un poco Mauricio Ochmann”, expresó.

Tras su ruptura, Mauricio y Aislinn han mantenido una relación cordial por el bienestar de la hija que comparten por lo que se han visto compartir juntos viajes y paseos que forma parte de los recuerdos de su hija.

Según detalló Aislinn para ella es importante mantener un vínculo sano con quienes fueron sus parejas por el cariño que existió. Sus palabras llegan en medio de las promociones de la serie ‘Entre paredes’ de Disney + donde comparte pantalla con su ex novio Christian Vazquez, con quien incluso comparte algunas escenas subidas de tono.

“Cuando los productores supieron, como que se preocuparon, y me dijeron que ya habían pactado y cerrado su personaje con él. Me preguntaron: ‘¿Tienes algún problema o qué hacemos?’. No tenía problema, pero se me hacía chistoso si es que lo habían hecho a propósito o no. Ellos no tenían ni idea. Fue una absoluta coincidencia”, añadió.