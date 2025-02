“Más guapo que el papá”, él es el hijo de Arnold Schwarzenegger que actuará en exitosa serie y desata suspiros

Arnold Schwarzenegger es uno de los actores más famosos de Hollywood que ha protagonizado decenas de películas icónicas como Terminator y Depredador.

El famoso tiene además cinco hijos muy guapos y exitosos y uno de ellos ha seguido sus pasos en la actuación y se trata de Patrick.

Patrick Schwarzenegger tiene años en la actuación y ha participado en series y películas como Gen V, Daniel Isn’t Real, La escalera y Amor de media noche.

Patrick Schwarzenegger, el hijo de Arnold Schwarzenegger y la periodista Maria Shriver participará en la tercera temporada de la serie de HBO, The White Lotus.

La serie muestra los conflictos y secretos de los huéspedes y empleados de un resort de lujo y tendrá al hijo del famoso actor en su tercera temporada que se estrenará este 17 de febrero.

El actor asistió a la premiere en Los Ángeles y estuvo acompañado por sus hermanas, sus padres y su cuñado, Chris Pratt, pero sin duda, quien se robó las miradas fue él, pues aseguran que es muy guapo.

“Qué guapo está su hijo”, “wow no sabía que era su hijo, si es bien guapo”, “de tal palo, tal astilla, que belleza de hijo”, “le salió bien guapo el hijo”, “OMG que bello es él me encanta”, “es mucho más guapo que su papá, lo siento pero lo superó jaja”, “el nuevo galán de Hollywood”, “muero por verlo en esa serie”, “dios mío es que es muy bello”, y “suegro, no sabía que tenía un hijo tan guapo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A través de sus redes, el famoso actor animó a sus seguidores a ver la nueva temporada y se mostró orgulloso de su hijo, e incluso habló sobre una escena de desnudo de su hijo.

“Estaba tan emocionado de tomar un descanso de la filmación para celebrar @patrickschwarzenegger en el estreno de la tercera temporada de The White Lotus. ¡Qué espectáculo! Podría decir que estoy sorprendido al descubrir que tiene una escena desnuda, pero qué puedo decir - la manzana no cae lejos del árbol. No te lo pierdas este domingo - confía en mí”, dijo el actor.