Hija de la fallecida actriz Lorena Rojas, reaparece y así luce a los 11 años ¡Es hermosa!

En medio del que hubiera sido el cumpleaños número 54 de Lorena Rojas, fue Mayra Rojas, quien compartió un conmovedor mensaje dedicado a su hermana, quien falleció el 16 de febrero de 2015, a causa de cáncer metastásico en huesos e hígado que se originó en la mama.

La actriz ocupó sus redes sociales para recordar este momento, dedicando una carta para Lorena Rojas en la que describió lo mucho que la extrañaba, luego de pasar 10 años de su partida y contando lo mucho que ha crecido su hija, Lucianna, quien quedó al cuidado de Mayra Rojas tras la muerte de la actriz.

Lorena Rojas junto a su hermana Mayra Rojas

Mayra Rojas dedica emotiva carta a su hermana a 10 años de su muerte

En la publicación compartida a través de las redes sociales de Mayra Rojas, la actriz escribió: “¡No hay día ni noche que no estés aquí! No hay minuto ni momento que no te recuerde sonriendo, llena de vida y de sueños! Carajo cómo te extraño”.

A su vez, Mayra Rojas, expresó su anhelo por volver a ver a su hermana y recordó emotivamente el décimo aniversario luctuoso de Lorena Rojas: “Han pasado 10 años Corazón Gigante y antes de entrar a mis sueños siento tu beso en la frente dándome la paz de saber que estás y estamos bien. La vida jamás será igual sin ti aquí, pero sin duda por ti todo se mueve y aunque la lucha diaria me entretiene siempre estaré en espera de ver tu carita y decirte a los ojos cuánto te amamos”.

Por último, reveló lo mucho que ha crecido Lucianna, la hija adoptiva de la actriz y cómo se encuentra actualmente: “Tu angelito crece y además de hermosa es tan feliz como lo soñamos. ¡Festeja mi alma! Que cada año brindamos por tu eterna dicha, aunque no te podamos ver hermanita de mi alma. No me sueltes nunca Lorena”.

Así luce la hija de Lorena Rojas actualmente

Luego de que Mayra Rojas revelara cómo se encontraba Lucianna, la hija que Lorena Rojas adoptó en Estados Unidos en el 2013, la intriga por ver lo mucho que ha crecido la pequeña comenzó a crecer y fueron las fotografías de la actriz las que dieron cuenta de cómo se encuentra la niña de tan solo 11 años.

Fueron 3 años después del fallecimiento de Lorena Rojas, en 2018 que Mayra Rojas pudo adoptar legalmente a su hija Lucianna, quien perdió a su madre cuando solo tenía un año y medio de edad.

Sin embargo, el cobijo de la actriz, ha permitido que la pequeña crezca en un entorno lleno de amor junto a los hijos de Mayra Rojas, Ivanna y Fabián, a quienes ve como sus hermanos e incluso presume algunas imágenes junto a ellos en diferentes momentos, como viajes familiares a la playa, torneos, Navidades y otros momentos que demuestran que la pequeña Lucianna, encontró a la mejor madre tras la pérdida de Lorena Rojas.

En las fotos que ha dejado ver Mayra Rojas en sus redes sociales, se puede ver a Lucianna presumiendo una enorme sonrisa en cada una de ellas, que ha sido aplaudido por los seguidores de la actriz.