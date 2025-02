Eleazar Gómez explota tras ser cuestionado por el Fofo Márquez: “Se me hace de súpermal gusto”

Eleazar Gómez se enoja por pregunta de Fofo Márquez. El actor Eleazar Gómez y el elenco del espectáculo ‘Bandidos Experience’ se reunieron este martes en una conferencia de prensa para hablar del proyecto.

Distintos representantes de los medios de comunicación presenciaron un adelanto del espectáculo donde famosos realizan bailes sensuales para hombres y mujeres.

Osiris Orozco, Jesús Gama, David Ortega, Eleazar Gómez entre otros, se dieron cita en un foro de la Ciudad de México para dar detalles del evento.

Eleazar Gómez se enoja por pregunta de Fofo Márquez

Durante la conferencia de prensa del espectáculo, una reportera le dijo a Eleazar que él estuvo en prisión y si podía dar su opinión acerca de lo que le pasa a los hombres que están en la cárcel, como el Fofo Márquez.

El actor se molestó por el cuestionamiento y le respondió a la reportera que su pregunta había sido de muy mal gusto.

“Tu pregunta se me hace de súpermal gusto; ¿tienes alguna otra? esa pregunta está fuera de lugar y no te voy a contestar. Creo que es una pregunta que está fuera de lugar, no viene al caso", contestó el actor.