¿A lo Diana de Gales? Melania Trump y el vestido de novia que hizo historia en el mundo de la moda

Si hay un vestido de novia que hizo historia en el mundo y que es el más recordado del siglo XX, fue el que lució la princesa Diana de Gales en 1981 cuando contrajo nupcias con el príncipe Carlos. De estilo victoriano, suntuoso y pesado como el que llevó Melania Knauss para casarse con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Melania y Trump se casaron el 22 de enero de 2005, ya han pasado 20 años de aquel majestuoso y lujoso evento en el que la joven modelo llegó al altar con un vestido que pesaba alrededor de 66 libras, gracias a su diseño extravagante y barroco, creado para ella por John Galliano, quien entonces era el director creativo de Dior.

La boda se celebró en la iglesia episcopal Bethesda by the Sea, ubicada en Palm Beach, Florida, pero antes Melania recorrió con la mirada las distintas colecciones de firmas como Chanel, Valentino y Dior, siendo esta la que más captó su atención, pues el entonces director creativo de la maison francesa, John Galliano, había creado una colección inspirada en la moda de la emperatriz Sissi de Austria, con piezas dramáticas de encanto gótico y romántico.

El vestido de novia más protagónico de un desfile

Según la revista Hola, Melania fue captada durante el desfile seleccionando la pieza nupcial más protagónica, luego se reunió con el diseñador, quien creó una nueva versión de su vestido, un poco menos decorada, pero con la misma calidad y enfoque en los detalles.

Precisa el medio que no hay certeza del valor monetario que tuvo realizar esta prenda artesanal en la que se trabajó por más de mil horas, pero ha trascendido que habría superado los 100 mil dólares, por lo que estaría entre uno de los vestidos más costosos de la historia.

Entre diamantes y perlas

El vestido se trató de una escultura de satín de seda con 1.500 diamantes y perlas bordados a mano. Asimismo, utilizó 90 metros de satén, con una cola de 4 metros y un velo de 5 metros.

Según la cuenta de X (antes Twitter) @eterna_vital, quien se describe como Tamara, “Embajadora de bienestar y Belleza”, precisa que Melania Trump rompió con la tradición de las novias de llevar un ramo por un rosario familiar vintage entrelazado con flores.

¿A lo Diana de Gales? Melania Trump y el vestido de novia que hizo historia en el mundo de la moda

“Romper con la tradición (no mantener el vestido como sorpresa ni llevar el ramo tradicional) sin duda le ha traído buena suerte a Melania”, destaca Tamara.

Así mismo, brilló en su cuello un accesorio de ensueño, un opulento collar de diamantes que deslumbró a sus invitados, entre los que destacaron Heidi Klum, Richard y Kathy Hilton, Billy Joel y Tony Bennett.

A pesar de ser uno de los vestidos más especiales, este no fue el único look con el que la ahora primera dama celebró su unión con el magnate, pues al ser una pieza tan especial, también era poco cómoda, así que para la fiesta cambió su look por una pieza más ligera, pero igual de especial, de Vera Wang.