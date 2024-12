¡Admirable! Belinda ‘arremete’ contra Eugenio Derbez y así defendió a Selena Gomez de su crítica

Recientemente, Eugenio Derbez fue invitado al programa de Youtube de Gaby Meza, ‘Hablando de Cine’, donde habló sobre la película ‘Emilia Pérez’ y el trabajo de Selena Gomez personificando a ‘Jessi del Monte’ del que lanzó duros comentarios sobre su español y la forma en la que actuó en el filme dirigido por Jacques Audiard.

El famoso actor reprobó el filme, y que Selena Gomez no entendiera de la cultura mexicana ni el propio idioma: “Nos volteábamos a ver cada que aparecía en la pantalla y preguntamos ‘¿qué es esto?’ De verdad, lo decimos aquí por qué les da miedo hablar de ella, en Cannes, que le dieron un premio, y en Estados Unidos, donde nadie habla de eso, le siguen dando reconocimientos porque no saben español” y añadió: “La película sucede en México, no conoce la cultura mexicana, ¿qué es esto?”.

Acá se originó la polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gomez, también participó Gaby Meza. Tanto para Derbez como para Meza la actuación de Selena en Emilia Pérez es indefendible.

Acá se originó la polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gomez, también participó Gaby Meza. Tanto para Derbez como para Meza la actuación de Selena en Emilia Pérez es indefendible.

Los desafortunados comentarios de Eugenio Derbez, terminaron por pasarle factura, provocando una ola de críticas en su contra, sobre su trabajo actoral, y no solo eso, pues, recientemente, se dio a conocer la respuesta de la propia Selena Gomez a su actuación, mientras que internautas lo tacharon de hipócrita, retomando una publicación en la que el mexicano aplaudía la película.

Belinda rompe el silencio y defiende a Selena Gomez de Eugenio Derbez

Belinda es bien conocida por no involucrarse en polémicas, tanto que, se mantuvo en silencio tras lo sucedido entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu; sin embargo, esta vez, la cantante de ‘300 Noches’ ha ocupado sus redes sociales para demostrar su sororidad.

La cantante de corridos ‘coquette’ rompió el silencio y dejó un mensaje en sus redes sociales, donde aprovechó para ofrecer su postura y defender a Selena Gomez tras las críticas que recibió por parte de Eugenio Derbez en el programa de Gaby Meza.

“Yo casi nunca opino, no hablo de nada y mucho menos de nadie, pero Acabo de ver este video y me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como @selenagomez, a mí me encantó la película y su actuación, soy consciente de todo el esfuerzo que hizo, hay que ser un poco más empático con los comentarios que se hacen que pueden dañar los sentimientos de las personas, somos vulnerables y se deberían de cuidar más las palabras”, empezó Belinda.

Y añadió: “Ojalá las redes sociales se utilizarán para críticas constructivas y no destructivas. @selenagomez a lo mejor no te llega este mensaje pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera habemos miles de millones de personas que amamos todo lo que haces! You are a Queen!”.

Belinda defiende a Selena Gomez tras comentarios de Eugenio Derbez.

¿Qué le respondió Selena Gomez a Eugenio Derbez?

Tras viralizarse las opiniones de Eugenio Derbez sobre la actuación de Selena Gomez en ‘Emilia Pérez’, fue la cantante de ‘A Year Without Rain’ la que rompió el silencio, respondiendo al mexicano de la forma más humilde posible:

“Entiendo de dónde vienes, lo siento, hice lo mejor que pude en el tiempo que me estaban dando… Eso no quita cuánto trabajo y corazón le puse a esta película” y en otro comentario, la cantante expresó: “Además, nunca digas que mis fans son el problema al defenderme, como dices”.