¿Terminó por su culpa? Así fue la historia de amor de Pepe Aguilar con su primera esposa

La historia de amor y desamor de Pepe Aguilar con su primera esposa ha sido un tema recurrente en los últimos meses luego de darse a conocer el enlace de Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues tendría similitudes a este romance, que existió tras la separación del mexicano con Cazzu.

Antes de conocer a la madre de Ángela Aguilar, Aneliz Álvarez, Pepe Aguilar estaba casado con la reconocida cantante Carmen Treviño, quien también era una figura destacada en la escena artística de los años 80. Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin entre 1994 y 1995, abriendo paso a una nueva etapa en la vida amorosa del intérprete de Por mujeres como tú.

Así fue la historia de amor de Pepe Aguilar con su primera esposa

A pesar de mantener cierto hermetismo respecto a su primer matrimonio, se sabe que Pepe Aguilar y Carmen Treviño coincidieron en la película La Güera Chabela y Jesús Cardenas en 1994, donde surgió un romance que culminó en su unión matrimonial.

Aunque al principio parecían estar profundamente enamorados, con el tiempo descubrieron que sus diferencias eran más grandes de lo que podían manejar, llevándolos finalmente a seguir caminos separados.

“Me desenamoré, no, no es cierto, nos apresuramos, cuando empezó a asentarse todo, no éramos compatibles y ves la verdadera vida”, expresó el famoso al respecto, según Infobae.

Tras la disolución de su primer matrimonio, Pepe Aguilar conoció a Aneliz Álvarez, con quien experimentó un flechazo instantáneo que los impulsó a formalizar su relación. Casándose en el mismo año en que se conocieron, Pepe y Aneliz han construido juntos una sólida relación a lo largo de los años, convirtiéndose en uno de los matrimonios más estables del espectáculo.

Desde entonces formaron una familia que incluye a tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela. Su unión ha sido un ejemplo de amor duradero y compromiso mutuo, mientras que Emiliano es fruto del enlace con Carmen Treviño, que actualmente se mantiene alejada de la fama.