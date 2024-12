¡Sólo para atrevidas! El top mariposa de Belinda que está arrasando en redes y querrás tener ahora

Cuando se trata de imponer tendencias, Belinda siempre sabe cómo robarse el show. La cantante, conocida por su impecable estilo y por estar a la vanguardia de la moda, lo ha vuelto a hacer. En su reciente aparición en la alfombra roja de un evento exclusivo de la marca suiza de relojes Hublot, Belinda deslumbró con un look que no sólo destaca su personalidad glamorosa, sino que ha puesto un top mariposa en el radar de las fashionistas más atrevidas.

El outfit de impacto que lo tiene todo

Para este evento, Belinda optó por un conjunto en tonos rosa que encapsula la esencia del glamour moderno: un pantalón tipo sastre de corte recto que alarga la figura y un llamativo top con forma de mariposa completamente cubierto de brillos. Este último se robó todas las miradas, gracias a su diseño único que combina feminidad y audacia en partes iguales.

Belinda La cantante sorprendió con un conjunto de top de mariposa (Instagram)

El top mariposa no es sólo una prenda, es una declaración. Inspirado en tendencias de los años 2000, pero adaptado al estilo actual, este tipo de pieza se caracteriza por su forma estructurada que resalta la silueta, mientras los detalles brillantes añaden un aire lujoso y llamativo. La elección de Belinda no podría ser más acertada: equilibró la extravagancia del top con la sobriedad del pantalón, logrando un look sofisticado pero lleno de personalidad.

¿Por qué es tendencia el top mariposa?

Aunque este diseño puede parecer una elección poco convencional, el top mariposa ha demostrado ser una pieza clave para quienes buscan destacar. Celebridades e influencers lo han adoptado en diferentes versiones, ya sea con lentejuelas, pedrería o tejidos metálicos. Su forma evoca libertad, creatividad y un toque de nostalgia que resuena con las amantes de la moda que buscan piezas únicas.

Además, este tipo de top es increíblemente versátil. Puedes llevarlo en eventos formales, como lo hizo Belinda, o combinarlo con unos jeans de talle alto y tacones para un look casual pero chic. Su brillo lo convierte en un imán de miradas, perfecto para las noches de fiesta o cenas especiales.

Atrévete a lucir como Belinda

Si te has enamorado del top mariposa pero no sabes cómo incorporarlo a tu estilo, ¡no te preocupes! Aquí te damos algunos consejos para que te sientas tan espectacular como Belinda:

Elige un pantalón de corte limpio: Si quieres recrear el equilibrio de su look, combina tu top mariposa con un pantalón tipo sastre o de corte recto. Los tonos neutros o pastel son ideales para resaltar el diseño del top sin competir con él. Juega con los accesorios: Mantén los accesorios mínimos para que el top sea el centro de atención. Unas sandalias de tiras metálicas o stilettos funcionan perfecto. Atrévete con el maquillaje: Completa el look con un maquillaje luminoso y fresco. Un delineado atrevido o labios brillantes le añadirán un toque extra.

Belinda: siempre un paso adelante en la moda

En el pasado, Belinda ya había optado por un top de corte de mariposa, por lo que sin duda sabe que es una pieza con la que siempre va a destacar.

Con cada aparición, Belinda confirma por qué es una de las figuras más icónicas de la industria del entretenimiento en México. Su capacidad para reinventarse y experimentar con su estilo la convierte en un referente indiscutible.