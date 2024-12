Shakira ya sabe a quién regalará su auto morado de súper lujo: esto hizo para ser el ganador

El particular Lamborghini Urus S morado de Shakira ya tiene nuevo dueño. Este viernes 6 de diciembre, la cantante dio a conocer al feliz ganador. Hace poco menos de un mes, la artista sorprendió a sus fanáticos al informarles que ella estaba cerrando ciclo y como parte de eso rifaría su lujoso auto, que ella misma adaptó a sus gustos.

“Viví momentos difíciles y alegres, reflexioné, reuní fuerzas, canté canciones con mis hijos y celebré la amistad. (...) El carro, la ropa, las cosas materiales... No nos transforman: los vínculos, sí. La familia, los amigos, los vecinos. Este carro ahora quiero regalarlo a alguien que lo disfrute, como lo disfruté yo. Es mi forma de agradecer tanto amor y acompañamiento y de recordar que no fue lo material lo que me ayudó, sino esas personas que amo”, aseveró en noviembre.

Participar por el vehículo era bastante fácil: residir en Estado Unidos, llenar un formulario de inscripción, grabar un baile con su más reciente tema “Soltera” y compartirlo en Instagram o TikTok, usando la popular canción, y usar en la descripción la etiqueta #ElCarroDeShakira. El ganador se sorteó el pasado 29 de noviembre en el programa Despierta América, pero se dio a conocer hoy.

Todo un artista: el ganador usó su talento para el dibujo

La competencia estuvo reñida. La creatividad de los seguidores le puso bien difícil la tarea a la intérprete de “Salió el sol”, quien durante las últimas semanas compartió algunos de los retos que más le gustaron y cinco quedaron finalistas.

“El día finalmente ha llegado, Se ha decidido quién se va llevar mi carro, y me hace fui feliz poder otorgárselo a alguien como un tributo a su creatividad e ingenio. (...) Ha sido muy difícil seleccionar a los finalistas”, expresó Shak, para luego decir el nombre de Michael Mejía.

Mejía es un artista nacido en Estados Unidos, pero con sangre colombiana. Es especialista en bodypaint que se llevó el codiciado auto morado con su sorprendente video. Usó su talento para conseguirlo. Dibujó a Shakira y mientras lo hacía pidió “una señal” de que el carro sería para él, por lo que el dibujo cobró vida. Su creación comenzó a cantar “Soltera”.

Esto lo inspiró aún más y dibujó el carro, así como a Lele Pons, Sheynnis Palacios, Danna, Belinda y todas las artistas que asistieron a la “Soltera party house”. Estos dibujos también “revivieron”. El video termina con él disfrazado de lobo, junto a su madre y un grupo de amigos, bailando el popular tema. Michael agradeció a todos los que votaron por él y creyeron en su talento.

Po su parte, Shakira escribió: “Me hace feliz poder regalar este carro. (...) Esta canción ha sido sanadora para mí, permitiéndome ver el vaso medio lleno y celebrar lo que tengo en lugar de quejarme por lo que me falta. (...) Casados o solteros se puede ser igual de feliz o infeliz, de un lado o del otro, lo que importa es la actitud que le ponemos a lo que sea que estemos atravesando en la vida”.