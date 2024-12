¿Javier Ceriani formará parte de ‘La Casa de los Famosos México 3’? Inician los rumores

Javier Ceriani recientemente anunció su salida de ‘Chisme no like’, no obstante las oportunidades laborales no le hacen falta, ya que existe el rumor de que podría formar parte de la tercera edición de ‘La Casa de los Famosos México’, pues ya habría tenido su primer acercamiento con Rosa María Noguerón.

Hace pocos días se dio a conocer la salida de Javier Ceriani del programa que conducía a lado de Elisa Beristain. Por medio de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram reveló su próximo proyecto: “Ahora, extiendo mis alas más que nunca, con la fuerza de su apoyo, desde esta nueva cima: mi canal de youtube Javier Ceriani para que juntos volemos a lugares donde nunca has ido de los que nunca querrás volver”.

“Tiembla la industria del espectáculo, la verdad se viene conmigo y los chismes también… ¡El águila está implacable!”, agregó el periodista de espectáculos.

Inician los rumores acerca de la presencia de Javier Ceriani en LCDLFM 3

A pesar de lo polémica que fue ‘La Casa de los Famosos México 2′, Rosa María Noguerón insiste en continuar con una próxima edición del reality, por lo que ya tendría en la mira a quien podría convertirse en uno de los participantes.

Según la cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’, Javier Ceriani podría unirse al elenco de la próxima temporada de LCDLFM: “Rosa María Noguerón ha tenido acercamiento con Javier Ceriani para invitarlo a la tercer temporada del reality”.

Usuarios de la red social hicieron comentarios al respecto, en los que incluso compararon al comunicador con Adrián Marcelo: “Ceriani podrá caer mal y dirá cosas funables, pero no se ve que esté psicópata como el chanclas”, “Ceriani será chismoso, pero no está loco como el otro”, “Si acepta lo veré”, “Otro loquito que ahuyentará a los patrocinadores”, “¿Revelará algún secreto de las estrellas o solo creará conflicto entre los participantes?” y “Uno siempre piensa que ha visto el peor integrante de LCDLFM, pero en cada edición se superan”.