Angelique Boyer estrena look con el tinte que será tendencia en 2025: así lo puedes replicar

Angelique Boyer sorprendió con un radical cambio de look cuando estuvo de visita en Tailandia, en un viaje reconfortante para ella.

Taliandia fue el viaje mágico en el que la actriz Angelique Boyer presumió su nuevo look. Dejó atrás su icónico rubio para oscurecer la melena con un castaño canela, que le quedó estupendo y no pasó desapercibido para sus fieles seguidores, quienes la llenaron de halagos.

Fue el pasado 29 de noviembre cuando subió las primeras imágenes con su cambio radical. En esa oportunidad pasó desapercibida para algunos, pues llevó el pelo recogido con una ponytail. Ella estaba centrada en llenarse de las energías positivas que le regalaba Tailandia.

Pero, este 5 de diciembre sí se lució con su cabellera. Ya no solo la llevó suelta, sino también que agregó unas extensiones, que le dieron más volumen. Angelique compartió cuatro fotos morena, que posiblemente se deba a un nuevo proyecto a trabajar, aunque también coincide con el florecimiento de amor propio, como ella lo llamó.

“Este año ha sido un viaje profundo, un camino de metamorfosis donde cada paso ha resonado con lecciones vitales. (...) Cada experiencia, cada dolor y cada alegría han tejido un manto de sabiduría que me envuelve y me protege. Este viaje me ha permitido florecer en amor propio, reconociendo que merezco lo mejor y que cada cambio, por doloroso que sea, es un paso hacia la versión más auténtica de mí misma”, escribió junto a las postales.

Cómo replicar el castaño canela de Angelique

La actriz, de 36 años, no le teme a los cambios, y ya ha acostumbrado a sus seguidores que diciembre es iguala transformación. Despidió el 2021, con su cabello negro y un corte midi con flequillo de lado. Luego en el 2022, volvió a su rubio, y en el 2023, impresionó con el cabello rosado, aunque al final se trató de un filtro, pero que igual les encantó a todos.

Ahora, este marrón canela también le queda divino, por se caracteriza por un ligero toque en tonos rojizos, pero con una base marrón chocolate. De acuerdo con el portal de L’Oréal de París, expertos en coloración, “l cabello canela se puede obtener de varias maneras, dependiendo de si quieres enfatizar los tonos de marrón, jengibre o rojo”.

“Este color de cabello castaño cobra vida con luces castañas lechosas, jengibre y rojizas entretejidas en una base castaña media. También es la forma perfecta de dar un toque divertido a la cabellera castaña natural. Para un cabello castaño canela teñido en casa, utiliza la coloración L’Oréal Paris Colorista Hair Makeup Temporary 1-Day Hair Color en BronzeAuburn y L’Oréal Paris Colorista Hair Makeup Temporary 1-Day Hair Color Spray en Gold para colorear pequeñas secciones a lo largo de tu base castaña. Cuando estés listo para deshacerte del color, simplemente utiliza un shampoo para eliminar cualquier residuo y vuelve a intentarlo”.

Pero si lo que se busca es luces cinnamon, los especialistas aconsejan luces jengibre por toda la cabellera porque aportan la dimensión y calidez que pueden aportar al cabello castaño oscuro e incluso al cabello negro.