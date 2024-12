Tras hablar de Ángela Aguilar, su hermano Emiliano halaga a su prima Majo Aguilar y deja clara su preferencia

El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano, ha desatado polémica en redes desde hace tiempo por sus declaraciones sobre su familia, su padre y su hermana Ángela Aguilar.

El joven no es muy unido a su familia y a su padre, y algunos aseguran que es culpa de Aneliz, la actual esposa de Pepe, pero Emiliano siempre ha hablado bien de su padre y nunca ha mostrado rencor.

Tras hablar de Angela Aguilar, su hermano Emiliano halaga a su prima Majo Aguilar y deja clara su preferencia

En una reciente entrevista, Emiliano Aguilar, el hijo que Pepe Aguilar tuvo con Carmen Treviño, su relación antes de su actual esposa, el joven dejó claro quién es su favorita de la familia, musicalmente hablando.

En el programa Ventaneando, Emiliano aseguró que se siente orgulloso de su prima, Majo Aguilar, quien se ha abierto paso en la música y es una de las mejores cantantes en México actualmente.

“Yo estoy bien orgulloso con todo lo que está haciendo, no manches, se anda levantando sola también, le anda echando ganas, yo siempre le he dicho a mi prima, que mi prima fue una motivación para mí porque ella se abrió de todo y yo también me abrí de todo lo quise hacer a mi propio acá y aquí andamos”, destacó el joven.

Desde hace un tiempo han comenzado a comparar a Majo con Ángela, y la propia prima de la cantante ha pedido que paren con las comparaciones y se ha negado a hablar más sobre el tema, y ahora Emiliano ha dejado claro que su favorita es Majo, pues está triunfando sola, al igual que él.

En cuanto a sus declaraciones pasadas sobre su hermana, cuando dijo que debía aguantar las críticas por su relación con Nodal, aseguró que no había causado ninguna reacción negativa en su familia.

“No, ninguna reacción porque no debe de haber una porque no dije nada malo, a parte es mi hermana yo puedo decir lo que yo quiera, porque yo también le he batallado y se lo que es estar en medio de la polémica (…) mucha personas me dicen que soy un mal agradecido y todo eso, pero no, yo no lo siento, yo solo siento que dije lo que es”, aseguró.

Emiliano recientemente hizo su debut como cantante en el “Tatto Music Fest 2024″ en Guadalajara, pero su padre no estuvo presente y además, aseguró que ni siquiera conoce a su hija, quien es la única nieta del famoso cantante.