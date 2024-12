¿Sufrió acoso? Adamari López reveló el incómodo momento que vivió durante la grabación de una novela

En México el 77% de las mujeres ha sido víctima de acoso sexual en algún momento de su vida, y el 44% de ellas lo ha vivido en sus puestos de trabajo, y por supuesto las artistas no escapan a esta cruda verdad. Este jueves 5 de diciembre, la actriz Adamari López contó que vivió algunos momentos incómodos durante su carrera.

En el programa que tiene junto a la Chiquibaby, trató este grave problema que ocurre en todas partes del mundo, y al que casi ninguna mujer está exenta de padecerlo. La artista boricua afirmó que durante toda su carrera artística solo dos veces se ha sentido incómoda y que piensa que a veces puede se ingenua, porque siente “que nunca alguien conscientemente me ha querido faltar el respeto”.

Adamari López La presentadora ha sido abierta a contar detalles sobre su vida (Instagram (@adamarilopez))

Detalló que “cuando comenzaba mi carrera, un compañero en Puerto Rico, a lo mejor no usaba ropa interior, entonces, como que en una escena se abalanzaba, porque la escena lo requería. Lo que a mí me hacía sentir incómoda era que yo sí me daba cuenta que sentía su parte íntima y me hacía sentir incómoda, pero tampoco sabía qué hacer”, se sinceró, reseñó People en un artículo.

“Creo que ese es el momento que recuerdo en el que me pude haber sentido incómoda en el trabajo porque después de eso no tengo ningún recuerdo en que un compañero, un jefe o alguien haya tratado de sobrepasarse conmigo”, acotó la también presentadora de televisión, de 53 años.

Su caso llegó a Recursos Humanos

López, sin embargo, destacó que sí tuvo un episodio también bastante incómodo, pues todo escaló a mayores, pese a que ella nunca lo pidió. Manifestó que en muchas empresas, el departamento de Recursos Humanos vela por la integridad de las mujeres, para blindarlas contra el acoso sexual y laboral.

“En la empresa donde nosotras trabajábamos no debería saludar con un beso, simplemente decirle hola y ya, ni siquiera un abrazo, eso es ya como pasarte de la raya. Claro, para nosotros los latinos cómo no lo vas a saludar con un abrazo, es como si no le estuvieras expresando el gusto que te da ver esa persona”, compartió.

Un día en que estaba posando para una sesión de fotos con sus compañeros de trabajo y uno de ellos posó su mano entre la cintura y la cadera. Pues esto no le pareció bien a alguien, quien de inmediato notificó a Recursos Humanos, desde donde la llamaron para preguntarle qué había pasado, cómo se sentía. Pero ella manifestó: “Yo dije ‘jamás en la vida yo siento que este compañero me ha faltado el respeto y no solo eso si a mí alguien me llegara a faltar el respeto’, le dije a la de Recursos Humanos: ‘No tengo ni siquiera que llamarlos a ustedes, yo sé yo misma como poner un paro”.