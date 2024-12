¿Se van a casar? Selena Gómez y Benny Blanco impactaron a todos al revelar cuáles son sus planes

La felicidad tocó la puerta de la artista Selena Gómez. Tras el gran desamor por Justin Bieber y los fatídicos episodios con su salud, ella consiguió de nuevo la paz y el equilibrio, fue entonces cuando el amor llegó otra vez a su vida: Benny Blanco, quien es un productor musical y robó toda su atención.

La actriz de 32 años contó que él estuvo presente en su vida desde el 2009, cuando Benny entabló amistad con Bieber, pero luego fueron compañeros de trabajo porque le produjo varios de sus temas, como “Same Old Love” y “Good for you”.

Selena Gómez La famosa desató sospechas de embarazo en una foto compartida con su novio (@selenagomez /Instagram)

Tras su cercanía, iniciaron una romance que fue confirmado el 14 de diciembre del año pasado y desde entonces no paran de presumir lo enamorado que están. “Nunca me han amado de esta manera”, ha confesado la también actriz. Recientemente, ella le dedicó un sensual baile a través de sus redes sociales, durante el concierto de Sabrina Carpenter. Benny siempre se ha mostrado cariñoso y sensible con ella.

Este año ella reafirmó que no puede ser madre por la vía natural, ya que sus tratamientos para la bipolaridad y el lupus se lo impiden, pero no descarta concretar su sueño a través de un vientre subrogrado.

¿Para cuándo es la boda?

La pareja fue invitada este martes 3 de diciembre al programa de " The Late Show”, conducido por Stephen Colbert, quien aprovechó para hacerle una pregunta incómoda. Ambos supieron defenderse en el momento y salieron airosos.

“Si no te molesta que te pregunte, ¿hacia dónde va esta relación?”, así de directo fue Colbert con la músico. Ella se sorprendió y quedó prácticamente muda, para luego decir: “Uh, whoa”, admitiendo que pensó que iba a preguntar dónde pasaron el Día de Acción de Gracias, reseñó un artículo de Page Six.

“No estoy segura, pero me lo estoy pasando genial”, respondió Gómez. Colbert, de 60 años, luego hizo una pausa en su conversación con ella y miró directamente a la cámara para interrogar a Blanco, de 36 años.

“Benny, debes pensar que eres muy especial si crees que puedes hacerlo mejor que esto, ¿de acuerdo? Como padre de Estados Unidos, quiero saber cuáles son tus intenciones con la hija de Estados Unidos que está aquí”, le manifestó entre risas el conductor del programa.

Selena solo atinó a decirle: “Oh my”, antes de agradecerle a Colbert, quien le respondió bromeando: “De nada. No hay que pagar nada por ello. Pero, ¿es una buena relación? ¿Cuáles son tus intenciones con él? ¡Debes pensar que eres muy especial!”.

La exestrella de Disney confesó: “Sí, lo amo” y añadió entre risas que su trabajo era ser la “anfitriona” y “animarlo” mientras cocinaba.