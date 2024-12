Revelan conversación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía tras la muerte de Silvia Pinal

La muerte de Silvia Pinal sigue resonando dentro de la industria del entretenimiento, especialmente por especulaciones que han surgido en los últimos días, recientemente por los detalles de una conversación entre Alejandra Guzmán, Frida Sofía y Sylvia Pasquel.

PUBLICIDAD

Desde hace varios años, Frida Sofía se había mantenido alejada de su familia por problemas relacionados con Enrique Guzmán; sin embargo, durante los últimos días con vida de Silvia Pinal, se dio a conocer que la joven artista se mantuvo cerca para poder despedirse de su abuela.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Revelan la conversación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía antes de la muerte de Silvia Pinal

Fue durante el programa ‘Ventaneando’, donde Iván Cochegrus compartió detalles sobre la conversación entre Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Frida Sofía, señalando la forma en la que la cantante y la actriz intentaron que la joven las acompañara en esta complicada situación.

“Eres parte de esta familia”, habría dicho Alejandra Guzmán a su hija tras varios años separadas.

Como parte de la situación por la que atravesaba la familia Pinal, Sylvia Pasquel intentó reiterar el apoyo que necesitaban de Frida Sofía, señalando que siempre sería parte de la dinastía; sin embargo, a pesar de los rumores sobre una posible reconciliación, la joven se ha mantenido alejada.

“Eres nuestra familia Frida, te necesitamos, nos haces falta”, comentó la actriz.

Frida Sofía se despide de Silvia Pinal desde sus redes sociales

Después de que se diera a conocer la lamentable noticia, la hija de Alejandra Guzmán compartió un video, en donde se mostró notablemente conmovida por la muerte de Silvia Pinal; no obstante, agradeció el haber tenido la oportunidad de despedirse de ella.

PUBLICIDAD

“Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil. Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá de toda la abundancia que me da en cuanto a momentos que valen, pero que más bien no tienen precio”, comentó Frida Sofía.

Además de recalcar la fragilidad de la vida, la joven artista agradeció todos los momentos que compartió con Silvia Pinal, por lo cual se mostró entusiasta por el encuentro que tendrá con su hija Viridiana y Natasha.

“Uno de esos momentos fue el gran regalo de haber podido despedirme de mi abuelita, haberle podido susurrar al oído que la amaba, que estoy eternamente agradecida y pues que se merece descansar, que la espera Viri, su hija, que la espera su hija Natasha para recibirla como la reina que es”, comentó.