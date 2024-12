“Lo mejor que puede hacer”: Violeta Isfel aclara por qué no ayudará a sus padres a evitar prisión y le aplauden

Violeta Isfel, una de las actrices más queridas del entretenimiento mexicano, ha causado revuelo con sus recientes declaraciones sobre su relación con sus padres. En un encuentro con la prensa, la actriz aseguró que, si estos enfrentan problemas legales, no intervendrá ni buscará ayudarlos. Esta decisión, dijo, es parte de un proceso de años para priorizar su bienestar emocional y mantener la distancia de relaciones que han sido tóxicas para ella.

“Ellos están viviendo situaciones que si continúan es un delito, podrían meterlos a la cárcel por sus propias decisiones, más no tengo nada que ver en absoluto con todo eso, por eso tomé distancia”, afirmó la actriz, quien desde hace años se encuentra separada de sus padres debido a conflictos personales.

“Ya no tengo idea de cómo estén viviendo sus vidas, sólo sé que existen y que espero que todo lo que estén viviendo les esté dando las lecciones necesarias para que puedan aperturar su mente y a lo mejor en algún momento cambien de opinión, pero llevan muchos años así, viviendo esta situación, no tengo la más remota idea y honestamente no estoy interesada”, puntualizó.

Un pasado lleno de adversidades

A lo largo de su vida, Isfel ha enfrentado numerosas adversidades que no sólo marcaron su carrera profesional, sino también su desarrollo personal. La actriz reveló que su adolescencia estuvo plagada de tensiones familiares, especialmente por los problemas de alcoholismo de su padre. “Cuando nos tocó vivir su síndrome de abstinencia, creo que fue peor que cuando tomaba, fue mucho más agresivo”, confesó.

Violeta Isfel La cantante ha puesto sus límites con su familia (Instagram)

La decisión de alejarse de sus padres no ha sido fácil, pero para Violeta fue necesaria para poder construir una vida más sana y libre de relaciones dañinas.

Pese a los problemas familiares, Violeta descubrió su amor por las artes gracias a sus padres, quienes organizaban espectáculos infantiles como payasos. Aunque le gustaba participar en estas presentaciones, admitió que temía lo que sucedía después de las fiestas debido a las discusiones y tensiones en casa.

Romper con las relaciones tóxicas

Desde muy joven, Isfel asumió responsabilidades que iban más allá de su edad. Con el éxito de su carrera artística, comenzó a mantener económicamente a su familia, lo que le generó una carga emocional considerable. “Yo mantuve a mi familia desde que me acuerdo, desde que esta hermosa carrera llegó a mi vida”, confesó la actriz.

Violeta Isfel La actriz ha estado distanciada de sus padres desde hace varios años (Instagram)

Sin embargo, con el tiempo, Isfel comprendió que su bienestar emocional debía ser una prioridad. Decidió independizarse y alejarse de sus padres para dejar atrás los conflictos que tanto la habían afectado.

Las declaraciones de Isfel han desatado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que debería buscar la reconciliación con sus padres, otros aplauden su postura de establecer límites y romper con relaciones dañinas.

Violeta Isfel La actriz recordó duros momentos con su hijo (@violetaisfel, Yordi Rosado/Instagram, Captura de pantalla Youtube)

“No normalicemos la violencia de los padres hacia los hijos sólo porque son familia”. “Violeta hace bien, el que sean sus padres no significa que deba meter las manos al fuego por ellos”. “También es válido alejarse de familiares tóxicos", expresaron usuarios.

Hoy, Isfel vive bajo sus propios términos, priorizando su salud mental y alejándose de situaciones que puedan afectarla.

Las palabras de Violeta Isfel no sólo reflejan su experiencia personal, sino también un mensaje poderoso sobre la importancia de establecer límites, incluso con la familia.