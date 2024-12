“La vida que mi madre quería”: el príncipe Harry genera polémica al hablar sobre la crianza de sus hijos

(WPA Pool / Ben Stansall, AFP or Licensors, AP/Getty Images /AFP)

Desde que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle anunciaron su decisión de alejarse de sus roles como miembros activos de la familia real británica, su vida ha sido un torbellino de controversias y decisiones que han generado tanto admiración como críticas. En 2020, la pareja dio un paso drástico al mudarse a América, un movimiento que alteró la dinámica familiar y la percepción pública. Esta decisión, conocida como “Megxit”, fue vista por muchos como una ruptura con la tradición real y una búsqueda de independencia en un entorno menos restrictivo. Desde entonces, tanto Harry como Meghan han sido foco de atención mediática y han enfrentado una constante exposición pública, lo que ha afectado su relación con la monarquía y con la opinión pública global.

Meghan Markle y príncipe Harry

En una reciente aparición pública, Harry volvió a dar de qué hablar al afirmar que la vida que él ha construido en el extranjero, lejos del Reino Unido y de la monarquía, es, en muchos aspectos, la que su madre, la princesa Diana, habría deseado para él. Esta declaración se suma a la serie de intervenciones del príncipe, en las que ha hablado abiertamente sobre las dificultades de vivir bajo el constante escrutinio de los medios, y cómo esto ha marcado profundamente sus decisiones y su visión de la vida.

La influencia de la princesa Diana en su vida familiar

Durante una charla con Andrew Sorkin en el DealBook Summit del New York Times, Harry comentó sobre cómo su vida actual, en particular la crianza de sus hijos, refleja lo que él cree que su madre habría querido para él. El príncipe subrayó que, para él, la decisión de mudarse a Estados Unidos fue un paso hacia una vida que le brindara la privacidad y la libertad que Diana no pudo experimentar.

“Es la vida que mi madre quería para mí”, afirmó, haciendo referencia a la necesidad de proteger a su familia del constante acoso mediático, una experiencia que le costó la vida a la princesa Diana en 1997, cuando murió en un accidente automovilístico mientras era perseguida por paparazzi en París.

Harry, que ha sido un firme defensor de la protección de la privacidad de su familia, señaló que la mudanza a California les ha permitido disfrutar de un nivel de libertad que “indudablemente no tendrían en el Reino Unido”, donde las estrictas reglas de seguridad y la atención mediática afectan la vida de los miembros de la familia real. A lo largo de los años, Harry ha mantenido una postura firme sobre el control de su propia seguridad, y en diversas ocasiones ha tomado acciones legales para restaurar la protección policial que le fue retirada tras dejar de ser un miembro activo de la realeza.

La lucha interna de Harry

¿Cuál es el verdadero nombre del príncipe Harry y cuándo lo llamaba así su Lady Di? La princesa Diana fue muy cercana a sus hijos, especialmente con Harry

En la entrevista, Harry no sólo habló de los beneficios de la vida en Estados Unidos, sino también de los efectos emocionales de la fama y la exposición constante. A lo largo de su vida, ha sido testigo del daño que el escrutinio público puede causar, no sólo a él, sino también a su madre, quien luchó durante años con el asedio de los medios. Harry reveló que uno de sus mayores temores es que su familia se vea atrapada en una situación similar a la que vivió Diana, algo que aún lo afecta profundamente.

“Lo que le pasó a mi mamá y el hecho de que yo era un niño y me sentía impotente, eso crea un gran tumulto interno”, dijo Harry, aludiendo a las heridas emocionales que la pérdida de su madre dejó en él. Para Harry, la protección de su esposa Meghan y sus hijos, Archie y Lilibet, es lo más importante, y asegura que se siente más capaz de cumplir con esa responsabilidad en el entorno menos hostil de los Estados Unidos.

Las declaraciones de Harry sobre su vida en los Estados Unidos y su relación con la monarquía han provocado reacciones divididas. Por un lado, hay quienes apoyan su decisión de anteponer el bienestar familiar a las tradiciones monárquicas y la opinión pública. Por otro lado, críticos señalan que mencionar a su madre, es una estrategia para ganar aprobación.