“La nutrióloga se lo acabó”: Jorge Salinas reaparece y su aspecto vuelve a preocupar a los fans

El pasado 2 de diciembre, los mellizos de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, Máxima y León, cumplieron 9 años y fueron festejados de una peculiar forma, pues, por primera vez, la pareja de actores, organizaron fiestas con temáticas por separado para cada uno de ellos.

Sin embargo, el aspecto de Jorge Salinas, fue nuevamente criticado en redes sociales, tal como sucedió hace unos meses cuando incluso, se llegó a especular si el actor de ‘Mi Corazón es Tuyo’ estaría padeciendo algún tipo de enfermedad, pues se le podía ver con una evidente baja en su peso y para algunos, incluso demacrado.

Pese a la serie de críticas, tiempo después de que sucediera esta polémica, el actor salió a aclarar la razón por la que había bajado considerablemente de peso, revelando al programa de televisión ‘Hoy’, que había adoptado un estilo de vida más saludable, pero que se había excedido, razón por la que aparentemente lucía de esa forma:

“Sí, estaba muy flaco, estaba como 8 kilos abajo todavía, se me pasó la mano”, y concluyó: “Estoy a todo dar. Me siento muy bien, estoy sano, estoy fuerte, estoy vigoroso, estoy trabajando; me siento pleno y feliz. Estoy a todo dar. Me siento muy bien, estoy sano, estoy fuerte, estoy vigoroso, estoy trabajando; me siento pleno y feliz”.

Jorge Salinas festeja cumpleaños de sus mellizos. Instagram: @cuquitaoficial (Instagram: @cuquitaoficial)

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez hacen doble festejo por el cumpleaños de sus mellizos

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez celebraron el cumpleaños de sus mellizos, esta vez, en fiestas separadas con temáticas distintas, de acuerdo de los gustos particulares de Máxima y León, que el pasado 2 de diciembre cumplieron 9 años.

Aunque cada año los actores hacen una fiesta en conjunto donde mezclan los gustos de sus hijos, esta vez, optaron por organizar dos en los que cada uno pudo sentirse como el protagonista, con temáticas completamente distintas una de la otra.

Por un lado, León pudo disfrutar de una fiesta con temática de ‘gotcha’, entre cascos y trajes con detalles de camuflaje, con tonos marrones, olivo y negros, mientras que Máxima, gozó de una celebración de ‘spa’ entre decoraciones en tonos pastel, mucho más suave y tierna que la de su hermano.

En sus redes sociales, Elizabeth Álvarez dedicó un tierno mensaje a sus mellizos: “Estamos de Fiesta ahora por separado el cumpleaños 9 de nuestros mellizos Máxima y León quienes escogieron fiestas con temáticas diferentes, fiestas SPA para Máxima y León en el gotcha diversión ilimitada con este par que nos regaló Dios gracias”.

Jorge Salinas y su familia. Instagram: @cuquitaoficial (Instagram: @cuquitaoficial)

Jorge Salinas preocupa por su aspecto en el festejo de sus mellizos

En las fotos que compartió Elizabeth Álvarez en sus redes sociales, se puede ver a la familia de lo más feliz, celebrando el cumpleaños de los mellizos, sin embargo, quien llamó la atención por su peso que ha sido tema de conversación desde el año pasado y con crueles críticas, usuarios arremetieron contra Jorge Salinas:

“Qué bonita familia, definitivamente la nutrióloga se acabó a Jorge”, “No puedo confirmar, pero la verdad su aspecto es de alguien que consume una droga fuerte”, “¡Ya se lo acabó! Esa Eli anda con todo”, se leía en redes sociales, mientras que otros aprovecharon para defenderlo y decir: “No juzguen siempre a la ligera, todos somos humanos, a todos nos llegará la edad”.