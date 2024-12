Itatí Cantoral se luce con hermoso y elegante árbol de navidad que decoró junto a su hija

Una de las actrices más recordada en el mundo del entretenimiento en Latinoamérica es Itatí Cantoral. Su papel más icónico, el de la villana Soraya Montenegro en la telenovela María la del barrio, pero en esta oportunidad se muestra en las redes sociales en su mejor papel, el de mamá y en su época favorita del año, la Navidad.

A la casa de Cantoral llegó el protagonista de estas fiestas, se trata del árbol de Navidad y la actriz no tardó en presumirlo junto a su hija en sus redes sociales, específicamente en Instagram donde publicó un video mostrando su decoración.

En el clip están Itatí y su hija María Itatí colocando los adornos al árbol, se dan un beso y luego muestran parte de la decoración de su sala. Lo que más llama la atención es la elegancia de ambas.

Elegante el árbol, la madre y la hija

La interprete también de la villana de Belén San Román en la novena temporada de El Señor de los Cielos, luce un vestido rosado, corte sirena y plataformas, mientras que su hija aparece con un minivestido de lentejuelas y tul maya en tonos dorado y lila y descalza.

El árbol está decorado en los colores típicos de la Navidad, rojo y dorado con un lazo en la punta que es de las tendencias 2024. María Itatí muestra también un par de renos, uno de ellos a cuadros rojos y negro y el otro blanco y la chimenea que le da ese toque cálido a la decoración.

Los más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, destacaron tanto la belleza de la decoración como la elegancia de madre e hija.

“Guapa Itati...🔥🔥🔥”, “Tan linda y Divaza Itati. Tus tacones estan fabulosos... Con gran cariño desde Venezuela. ❤️”, “Wow esa niña tiene suerte de tener a una mamá tan buena onda 😍🤷🏽‍♀️”, “La hija es preciosaaa❤️”, “Que hermosas!!!💕💕💕”, son algunos de los comentarios que recibieron madre e hija.

No falto la critica por las plataformas tan altas y la combinación con el vestido que utilizó Itatí en el video. “Pero que mala combinación de vestido y zapatos, y digo combinación porque aquí no hay nada feo; Ni Itati, ni el vestido, ni los zapatos son feos. Pero esa combinación estuvo taan... 🫠”, “😮ay yo no sé cómo aguanta los tacones 👠🥴a mi me duele mi espalda bella siempre”.