¿De Johnny Depp? Amber Heard está embarazada de su segundo hijo: esto es lo que sabemos

Después de su mediática separación y juicio con Johnny Depp, Amber Heard tomó la decisión de trasladarse a Madrid, España, en busca de una vida más tranquila y alejada de los reflectores mediáticos, espacio que ha servido para el crecimiento de su primogénita Oonah Paige, y donde ahora recibirá a su segundo hijo.

De acuerdo con una fuente de la revista People, la protagonista de Aquaman está embarazada, una noticia que ha llenado de alegría a su familia, pero que ha dejado sorprendidos a todos los internautas.

Amber Heard | La actriz espera a su segundo hijo | (@amberheard/Instagram)

¿Quién es el padre del segundo hijo de Amber Heard?

Al igual que con su primer embarazo, Amber Heard ha optado por mantener esta noticia en la intimidad durante las etapas iniciales. En el año 2021, la actriz prefirió reservar la noticia de su gestación, especialmente debido al complejo proceso legal que vivía con Johnny Depp en ese momento.

Fue hasta julio de aquel año, cuando la pequeña Oonagh Paige tenía cerca de tres meses, que Amber Heard decidió presentarla al mundo. El nombre de la niña fue elegido en honor a la madre de la actriz, quien falleció en 2020.

“Aún es una etapa bastante temprana del embarazo, por lo que apreciarás que no queremos entrar en muchos detalles en este momento. Basta decir que Amber está encantada tanto por ella como por Oonagh Paige”, dijo un vocero de la famosa al medio.

Amber Heard | La famosa ya debutó en la maternidad hace 3 años | (@amberheard/Instagram)

Ella ha sido muy reservada en cuanto a su vida personal, por lo que no especificó si este embarazo es producto de una relación o fertilización in vitro. No obstante, las versiones más difundidas se inclinan hacia esta segunda opción porque así habría traído al mundo a su primogénita.

“Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora aprecio lo radical que es para nosotras, como mujeres, pensar de esta manera en una de las partes más fundamentales de nuestro destino. Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna”, contó en aquel momento.