3 veces que Zendaya y Tom Holland coordinaron sus looks (y se consolidaron como ‘couple goals’)

Vestir con looks coordinados es una de las formas más comunes en las que los novios gritan su amor y las parejas famosas no son ajenas a esto. Y si no que se lo pregunten a Zendaya y Tom Holland.

Los actores de 28 años se han dejado ver luciendo atuendos a juego en varias oportunidades con los que han dejado claro que su romance sigue viento en popa viéndose geniales al mismo tiempo.

3 atuendos coordinados de Zendaya y Tom Holland

Por eso, a continuación, repasamos tres veces que los actores de la última saga de Spider-Man han llevado matching outfits y han fascinado por la conexión única que han presumido con su ropa.

El look burgundy

La pareja enamoró a todos el pasado mes de octubre cuando fueron captados llegando al Greenwich Hotel en Tribeca, Nueva York, con looks coordinados en el color de la temporada: el burgundy.

Zendaya lució espectacular con un vestido de cuero de Louis Vuitton; mientras, Holland fue más casual con pantalones negros, tenis blancos y una camiseta que combinaba con el traje de su amada.

El look total black

La popular dupla también causó furor en febrero pasado al asistir a la fiesta posterior de la premier de Duna: parte dos en Londres, Inglaterra, portando matching looks monocromáticos en negro.

La ganadora del Emmy llevó un elegante vestido largo de Mugler con escote pico y tacones negros. Su pareja llevó una camiseta y un chaleco negros que combinó con pantalones y zapatos a juego.

El look deportivo

Las estrellas fueron couple goals cuando asistieron a un partido de hockey sobre hielo entre los Detroit Red Wings y los New York Rangers en el Madison Square Garden con camisetas iguales.

Los famosos lucieron la pieza oversize del equipo local personalizada con sus nombres en la espalda. Lo más tierno es que el actor llevó la que decía Zendaya y la actriz de Euforia, la que decía Holland.