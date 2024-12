“Ya se descompuso”: tunden a Mariah Carey por “arruinar” canción navideña en pleno show en vivo

La “Reina de la Navidad”, Mariah Carey, sorprendió a sus fanáticos durante un reciente concierto al no lograr alcanzar la famosa nota aguda de su himno navideño All I Want for Christmas Is You, específicamente en la parte conocida como “It’s time.” Este momento, que se había convertido en uno de los más esperados de sus presentaciones en vivo, dejó a los asistentes atónitos, mientras que los seguidores en redes sociales comenzaron a especular sobre el estado de la impresionante voz de la cantante.

Durante el show, Carey intentó llegar a esa icónica nota que ha marcado la temporada navideña desde su lanzamiento en 1994. Sin embargo, al llegar a la parte culminante de la canción, algo no salió como se esperaba, lo que se notó con claridad. Aunque la cantante, siempre profesional, no permitió que el incidente la afectara y continuó con su performance con el carisma que la caracteriza, las críticas no se hicieron esperar.

“Ya caducó“. ”Los años no pasan en vano". “Se descompuso Mariah”. “Ya no llega al tono”. “Sólo trabaja una vez al año y ni eso puede”, se lee en redes.

Este momento desafortunado ha circulado por las redes sociales, provocando especulaciones sobre el estado vocal de Carey. No es la primera vez que la diva se enfrenta a comentarios sobre su voz, pero lo cierto es que sus seguidores continúan admirando su legado y capacidad para mantener la magia de la Navidad.

Un tema que sigue facturando

Por otro lado, y a pesar de este revés en vivo, All I Want for Christmas Is You sigue siendo un éxito imparable. Recientemente, el clásico navideño de Mariah Carey volvió a las listas de éxitos, subiendo al puesto número 10 en el Billboard Hot 100, un recordatorio claro de que, a pesar de las críticas, su influencia en la música navideña sigue siendo indiscutible.

El tema, que fue lanzado en 1994, ha logrado consolidarse como uno de los clásicos más populares y queridos de la temporada. En lugar de las típicas baladas melancólicas navideñas, Carey apostó por un estilo alegre y dinámico, con su inconfundible rango vocal, creando así una canción que trascendería el tiempo. Aunque en sus primeros años la canción no fue un éxito inmediato, con el paso de los años, All I Want for Christmas Is You fue ganando terreno y convirtiéndose en un himno navideño.

Un punto clave en la carrera de la cantante ocurrió en 2019, cuando, 25 años después de su lanzamiento, la canción finalmente alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100, un logro histórico que consolidó a Carey como la “Reina de la Navidad” de forma definitiva.

El impacto de All I Want for Christmas Is You es notable no solo en términos culturales, sino también financieros. Se estima que Mariah Carey ha generado alrededor de 60 millones de dólares en regalías por la canción desde su lanzamiento, lo que demuestra el impresionante legado y la rentabilidad de esta canción que, año tras año, sigue marcando la temporada navideña.