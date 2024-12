¿Una indirecta para JLo? Jennifer Garner y su lección sobre los hombres que todas deberíamos aprender

Jennifer Garner y Jennifer López no solo tienen en común que son actrices y tienen hijos, también tienen al mismo ex, Ben Affleck.

Aunque muchos pensaron que serían enemigas, mientras JLo fue esposa del actor, Jennifer Garner fue la más comprensiva, amable y tuvo los más lindos detalles con ella y viceversa, incluso, hasta dicen que ayudó a la cantante en el proceso de separación.

Sin embargo, ahora, se dice que Garner no quiere saber nada de la ex de Ben y no quiere meterse en los problemas que ellos tienen pues está cansada, y recientemente, dio una lección que muchos aseguran que fue una indirecta para la cantante.

¿Una indirecta para JLo? Jennifer Garner y su lección sobre los hombres que sorprendió

Durante el podcast Lipstick on the Rim, Jennifer Garner habló de las lecciones que ha aprendido sobre los hombres, tras sus historias y fracasos y sorprendió a todos.

La actriz dijo que su “mantra” favorito es “nunca esperes a un hombre... no te cases con un hombre pensando que puedes cambiarlo”.

Esta es una lección muy valiosa para las mujeres, pero muchos aseguran que fue una gran indirecta para la ex de Ben Affleck, quien lo esperó durante 20 años para volver a vivir su amor y muchos dicen que quiso “cambiarlo” pero no pudo y por eso el matrimonio fracasó.

“Uy eso me olió a indirecta para JLo”, “dime que hablas de Jlo sin decirme que hablas de ella”, “jajaja una lección muy valiosa, sería bueno que Jennifer López lo aprendiera”, “esto le cae como anillo al dedo a Jennifer López”, “una valiosa lección para la otra Jennifer, aunque hayas querido cambiar a Ben, él no va a cambiar”, “parece que describió a JLo”, y “ahí te hablan JLo, aprende”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Recordemos que JLo y Ben Affleck tuvieron una relación de 2002 a 2004 y aunque estuvieron a punto de casarse, suspendieron la boda, y luego, 20 años después, en el 2022 finalmente se casaron, pero su matrimonio duró muy poco, pues este año anunciaron su separación.

La famosa ha asegurado que está muy dolida por su divorcio, pues esperaba que esta vez fuera para siempre, y luchó por ello, pero aunque hizo todo lo posible, la relación no funcionó.