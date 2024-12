Tras salida de Spotify Wrapped, Ángela Aguilar se vuelve motivo de burlas por esta razón

Cada año, uno de los “eventos” más esperados, es el lanzamiento del recuento, Spotify Wrapped, que muestra a sus usuarios, aquello que más han escuchado a lo largo del año, entre canciones, géneros y artistas, sumado a otros elementos interactivos que lo han vuelto uno de los más populares de esta plataforma de música.

PUBLICIDAD

El estreno de este recuento musical, usualmente se da entre los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre, generando gran expectativa entre el público, que ocupa los visuales para presumir algunas de sus canciones y artistas favoritos, de ahí que Ángela Aguilar, una vez más fuera tema de conversación en redes sociales tras la salida de Spotify Wrapped 2024.

Ángela Aguilar Spotify Wrapped. Spotify / Getty Images (Spotify / Getty Images)

Ángela Aguilar es blanco de burlas tras lanzamiento de Spotify Wrapped 2024

El 4 de diciembre, tal como la plataforma sueca lo adelantó, se dio a conocer el ‘wrapped’ de los usuarios que utilizan Spotify, en el que, tanto escuchas, como artistas, tienen la oportunidad de presumir sus estadísticas a través de sus redes sociales.

Fue Ángela Aguilar, quien a través de su cuenta de Instagram, compartió algunas stories de sus fans que la muestran a ella como artista destacada de su año, gracias a temas que forman parte de su álbum bolero y sus exitosas colaboraciones junto a Yuridia y Felipe Botello, con las canciones ‘Qué Agonía’ y ‘Abrázame’ que logró colarse entre las playlists de los usuarios.

Vale recordar que ‘Abrázame’ logró posicionarse como uno de los temas virales en TikTok, siendo utilizada por varios usuarios, que no pudieron resistirse a esta balada romántica, con la que han musicalizado desde viajes, hasta divertidas reacciones sobre esta canción, pues hubo quienes expresaron su remordimiento por sucumbir a su canción.

Spotify Wrapped de Ángela Aguilar. Spotify (Spotify)

Las burlas a Ángela Aguilar tras lanzamiento de Spotify Wrapped 2024

La relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal les ha estado pasando factura a ambos, y es que, a pesar de que las canciones de ambos artistas lograron posicionarse entre los más escuchados, el público no perdona la traición que sufrió Cazzu.

Por eso, en redes sociales, han comenzado a compartir diversos mensajes en los que usuarios comentaban sobre la posibilidad de encontrarse a Ángela Aguilar en su recuento musical, mostrando cierta “vergüenza” y “desaprobación”, luego de que se volviera una de las figuras más criticadas de este 2024.

En ‘X’ se podían leer algunos comentarios en los que usuarios dejaban algunos memes: “Estoy segura de que me va a salir Ángela Aguilar en mi Spotify wrapped”, “A ver quién tiene en el Spotify Wrapped a Ángela Aguilar para burlarme”, “creo que hoy sale el spotify wrapped y siento que me va a salir una canción de Ángela Aguilar jajaja”, “Tengo miedo que en el top de mi Spotify Wrapped salga ‘Dime Como Quieres’ de Ángela Aguilar y Nodal. No me juzguen, pero me encanta la canción”, “Fue un año c*ler*, pero al menos no me salió Ángela Aguilar en mi Wrapped de Spotify”, “A la que le aparezca Ángela Aguilar en su Spotify Wrapped es porque es positivo para moza”.