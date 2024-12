“Qué ego tan inflado”: Ángela Aguilar hace confesión de su juventud y le llueven críticas

Ángela Aguilar ha logrado hacerse un espacio en el panorama musical a lo largo de su corta y exitosa carrera, pero su vida personal no ha estado exenta de polémica, sobre todo en los últimos meses, donde cada declaración de la joven es analizada al detalle.

PUBLICIDAD

Todo esto se suscitó después del anuncio de su relación con Christian Nodal, después de la ruptura de este con Cazzu, puesto que la reacción del público no fue la esperada. Las críticas arreciaron aún más cuando la pareja decidió dar un paso más allá y casarse, generando un revuelo en la opinión pública.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Recientemente, ha vuelto a ser tema de conversación al revelar aspectos de su juventud que han despertado opiniones divididas sobre la imagen que la integrante de la dinastía Aguilar tendría sobre sí misma.

Las declaraciones por las que criticaron a Ángela Aguilar

Durante una participación en el podcast ‘Cheleando con las estrellas’, citado por Milenio, la artista confesó que desde temprana edad ha sido elogiada por su belleza, lo cual le ha valido considerarse muy coqueta.

“Me acostumbré a que mi papá me dijera que estaba muy bonita, entonces mi mamá también me decía que estaba muy bonita, todo el mundo me decía que estaba muy bonita, es bonito sentir que todo el mundo te diga eso”, fueron parte de sus declaraciones.

De hecho, en la misma charla recordó anécdotas de su época escolar, donde recibió regalos y muestras de afecto por parte de sus compañeros en San Valentín, situación que causaba cierta preocupación a su padre.

“Mi papá me regañaba mucho, mucho, por la escuela, el día de san Valentín yo era la niña de la escuela, entonces me llegaban en el locker las cartas, las flores y los chocolates y mi papá ‘¿Quién te dio eso y no sé cuánto?’ pero muy divertido, nunca fue como un problema”, agregó.

Sin embargo, a medida que ha madurado, Ángela Aguilar ha cambiado su enfoque y ya no juzga a las personas únicamente por su apariencia física, tratando de buscar un buen trato por encima de todas las cosas, aunque esto hizo que los internautas la tildaran de “egocéntrica”, “creída” y “le gusta hacerse la protagonista”, escribieron sus detractores.