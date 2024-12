“Pero que le agradezca a Beyonce”: ella fue la artista más escuchada del 2024 y fans piden “se proteja de maldición”

El 2024 ha sido un año brillante para Taylor Swift, quien se ha coronado como la artista más escuchada del año según los resultados de Spotify Wrapped. Este logro refleja no solo su innegable éxito musical, sino también el impacto que continúa teniendo en la industria. Con su más reciente álbum The Tortured Poets Department, que rompió múltiples récords, Swift sigue dominando las listas de streaming y consolidándose como una de las artistas más poderosas de la música contemporánea.

El álbum de Taylor ha sido un fenómeno desde su lanzamiento, alcanzando hitos históricos como el primer disco en obtener más de 300 millones de reproducciones en un solo día y superando los mil millones de reproducciones en su primera semana.

Taylor Swift

Sin embargo, este logro ha sido acompañado de una serie de comentarios y teorías que han dado mucho de qué hablar en redes sociales. A pesar de su éxito rotundo, muchos internautas le recordaron a Swift que, aunque ella se lleva la corona como la más escuchada de 2024, en gran parte debería agradecer a Beyoncé por lo que algunos han denominado la “maldición de Beyoncé”.

¿A Taylor Swift la persigue la maldición de Beyonce?

La teoría de la “maldición de Beyoncé” ha estado circulando entre los fanáticos de la música desde hace años, especialmente después de algunos eventos clave que han marcado la carrera de la cantante de Lemonade. Esta idea sugiere que aquellas figuras que alcanzan un gran estatus de éxito y reconocimiento, como Taylor Swift, están inevitablemente conectadas de alguna manera con la imparable influencia de Beyoncé, cuyo control sobre la industria parece casi omnipresente.

En 2009 mientras Taylor Swit recibía el premio de "Mejor video femenino", Kanye West subió al escenario e interrumpió su discurso para decir que ese premio era para Beyonce y "Single Ladies".

Uno de los momentos más comentados en torno a esta teoría es la famosa interrupción de Kanye West a Taylor Swift en los MTV Video Music Awards de 2009, cuando el rapero irrumpió en el escenario para declarar que Beyoncé merecía el premio por su video de Single Ladies en lugar de Swift. Aunque este incidente ha sido ampliamente discutido, algunos fanáticos creen que fue un acto de protección hacia Swift, sugiriendo que Kanye, en su forma peculiar, intentaba evitar que Taylor estuviera en el foco de la “maldición” que supuestamente rodea a Beyoncé.

Además, la carrera de Beyoncé está llena de logros que solo refuerzan esta idea. Su dominio en los premios, con 32 Grammys y más de 88 nominaciones, ha sido un tema recurrente de especulación. Algunos fans creen que su éxito no sólo se debe a su talento, sino a un poder más allá de la música. El hecho de que Beyoncé siga siendo una de las artistas más influyentes de la historia, a pesar de no estar siempre en el centro de atención o de sacar grandes éxitos virales, ha alimentado aún más las teorías sobre su influencia en la industria.

ARCHIVO - Taylor Swift asiste a un conversatorio en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 9 de septiembre de 2022. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) AP (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Tras el reconocimiento de Taylor Swift como la artista más escuchada de 2024, muchos internautas no tardaron en señalar, de manera irónica o divertida, que la cantante debería agradecer a Beyoncé. Aunque no hay evidencia que respalde esta “maldición” de manera concreta, los fanáticos aseguran que el poder de Beyoncé, especialmente su impacto cultural, ha tenido un efecto profundo sobre sus colegas. Algunos incluso mencionan que, al lograr su estatus de mayor streaming, Taylor debería sentir que, de alguna manera, Beyoncé le abrió el camino hacia el éxito global, ya que la presencia de Beyoncé siempre ha marcado el tono de lo que es posible alcanzar en la música pop.

Sin importar la postura, lo cierto es que ambas artistas continúan siendo dos de las figuras más influyentes de la música moderna, y las especulaciones sobre su relación de poder en la industria no parecen detenerse.