“Envejeció como 20 años”, el nuevo look de Marlene Favela a sus 48 que dicen que no le favoreció

Marlene Favela es una de las actrices más famosas y exitosas de México que ha protagonizado más de 20 telenovelas y a sus 48 años sigue triunfando.

A través de redes la actriz sorprende con sus looks y con lo joven que luce y su espectacular figura, pero recientemente mostró un nuevo look que ha desatado críticas.

“Se sumó como 20 años”, el nuevo look de Marlene Favela que generó polémica en redes

Marlene Favela compartió a través de las redes fotos en las que dejó ver su nuevo look para el personaje de una telenovela, pero tuvo algunos malos comentarios.

Y es que la famosa, quien por años ha lucido su cabello castaño oscuro, ahora lleva unas mechas platinadas que muchos dicen que parecen “canas”.

“Les presento a #DEBORAH una villana deliciosa que estoy disfrutando mucho meterme en su piel! Es un reto maravilloso que deseo los atrape @meatrevoaamarte de @productormejia muy pronto ❤️ por @televisaunivision Les gusta? A qué les recuerda?”, fue el mensaje con el que la actriz dejó ver su nuevo look.

Aunque la famosa se mostró feliz con su look y personaje, algunos aseguran que no la favoreció, y por el contrario, le sumó años.

“Pero eso parecen canas, mejor se las hubiera hecho rubias”, “no me gustó su nuevo look, se sumó como 20 años”, “me gusta más su cabello castaño”, “ella es hermosa pero esas mechas la hacen ver más vieja”, “esas mechas no favorecen a nadie, y menos a alguien de su edad”, “era mejor otro color, un rubio, caramelo, miel, ese no”, y “uy no, no me gustó para nada ese nuevo look”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La actriz también posó con un vestido largo en tono vinotinto, con sombrero y botas vaqueras y dio detalles de su personaje. “#DEBORAH peligrosa, despiadada, inteligente, manipuladora, soberbia, cruel, pero ama profundamente y su venganza estará llena de furia y será letal🔥”.

Justo el fin de semana pasado la actriz fue elogiada por su vestido y su belleza en la boda de Sofía Castro, al punto que aseguran que “opacó” a la mamá de la novia, Angélica Rivera, y aunque ahora, los comentarios por su look no han sido tan favorecedores, ella se muestra feliz y complacida.