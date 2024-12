¿Ángela Aguilar tiene el síndrome de la Chimoltrufia? La nueva acusación en redes contra la novia de Nodal

Ángela Aguilar vuelve a formar parte de la polémica. La cantante y artista mexicano pasó a la lista negra de miles de personas desde el pasado mes de junio cuando oficializó su amor con Christian Nodal en un movimiento que muchos catalogaron como traición por parte de la menor de la dinastía Aguilar hacia Cazzu, antiguo amor del cantante sonorense.

La nueva polémica que envuelve a Ángela Aguilar

Ahora aseguran que Ángela Aguilar tiene el síndrome de Chimoltrufia, comparándola con el popular personaje interpretado por Florinda Meza.

Ángela Aguilar se volvió foco de críticas y señalamientos desde que confirmó su amor con Christian Nodal, pero ahora la señalan de padecer del síndrome de la Chimoltrufia: ¿Es verdad?

Aunque esta condición no es un término médico como tal, algunas personas lo usan para referirse a quienes dicen una cosa, pero demuestran lo contrario mediante sus acciones. En pocas palabras, Ángela Aguilar dice algo, pero hace otra cosa, según reseñó Soy Carmin.

¿Qué es el síndrome de la Chimoltrufia?

Algunos internautas recordaron una entrevista en que la artista mexicana afirmó que no haría públicos sus noviazgos porque eso “no es decente”.

“Yo no les voy a contar a ustedes cuando yo tenga novio, ¿Por qué? Porque no se me hace decente, siento que como persona famosa no puedes hacer esas cosas”, dijo en sus pasadas declaraciones.

Sin embargo, Ángela Aguilar sí confirmó su amor con Christian Nodal durante la controvertida entrevista que ofreció a la revista Hola.

Acusan a Ángela Aguilar de tener el síndrome de la Chimoltrufia

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”.

Además, la intérprete mexicana aseguró a la revista Glamour que nunca estaría con un hombre casado porque “eso es malo”.

“Todo se puede en la vida, excepto la gente casada, no te juntes con gente casada, eso es malo”.

Lo que más causó el enojo de las redes fue que la cantante inició el noviazgo con Nodal a poco de que él terminara la relación con Cazzu, por lo que muchos aseguran que fue ella quien se metió entre los artistas.