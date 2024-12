“Somos novios”: Erika Buenfil sorprende con inesperado reencuentro con Luis Miguel a años de su romance

Erika Buenfil, una de las actrices más queridas de México, causó revuelo este fin de semana al compartir en sus redes sociales su presencia en el concierto que Luis Miguel ofreció en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. La actriz, quien vivió un breve pero apasionado romance con “El Sol” hace más de dos décadas, no sólo disfrutó desde la primera fila de la presentación, sino que también evocó recuerdos de aquellos días en los que la relación entre ambos fue el centro de atención.

PUBLICIDAD

El concierto, parte del cierre de la exitosa gira de Luis Miguel, fue descrito por Erika como “hermoso”, dejando entrever que la conexión con el cantante sigue siendo especial para ella. Buenfil, que no dudó en capturar algunos de los momentos más memorables del espectáculo, compartió un video en el que el cantante interpreta Somos Novios, una canción que muchos especulan pudo haber despertado recuerdos del pasado. “Y así, Somos Novios," escribió la actriz junto al clip, generando un sinfín de reacciones de sus seguidores, quienes no tardaron en preguntarse si esta experiencia habría reavivado las memorias de su fugaz romance con el intérprete de La Incondicional.

El fugaz romance de Érika Buenfil y Luis Miguel

El idilio entre Erika Buenfil y Luis Miguel, aunque breve, dejó una huella imborrable en la actriz, quien en varias entrevistas ha hablado con cariño sobre esa etapa. Según reveló, el romance se dio a principios de los 2000, cuando ambos se conocieron tras un concierto del cantante en Monterrey. Desde el principio, el magnetismo de Luis Miguel la cautivó, y no pasó mucho tiempo antes de que se vieran envueltos en un episodio que ella describe como “sacado de una película”. En una conversación con el programa Hoy, Erika detalló cómo Luis Miguel siempre se aseguraba de que todo fuera perfecto, desde los escenarios hasta los pequeños detalles de cada encuentro. “Era como vivir dentro de un videoclip”, recordó.

Erika Buenfil La actriz presumió su reencuentro con Luis Miguel (Instagram)

En una charla con Carlos Alazraki en 2022, la actriz recordó con humor y emoción los nervios que sintió la primera vez que Luis Miguel se fijó en ella durante un concierto. “Me señaló y cantó ‘La chica del bikini azul’, y yo ya estaba hecha”, comentó entre risas. A partir de ese momento, las cosas fluyeron entre ambos, culminando en una cena y una velada que marcó su historia con el artista.

Los recuerdos de Erika Buenfil a flor de piel

El concierto de este fin de semana no sólo fue una experiencia musical para Erika, sino también una oportunidad para reconectar con momentos significativos de su vida. Luis Miguel, por su parte, se mostró en excelente forma durante la presentación, luciendo impecable con su característico traje negro y emocionando al público con un repertorio que incluyó grandes éxitos como Será Que No Me Amas, Amor, Amor, Amor y Por Debajo de la Mesa.

Erika Buenfil La actriz presumió su reencuentro con Luis Miguel (Instagram)

La producción del show también estuvo a la altura de las expectativas, con un despliegue de luces, láseres y pantallas gigantes que hicieron del evento un espectáculo inolvidable. Uno de los segmentos más destacados fue el dedicado al mariachi, donde Luis Miguel interpretó temas como La Bikina y La Media Vuelta, mostrando su orgullo por las raíces mexicanas que han sido parte fundamental de su carrera.

Aunque no hubo un encuentro confirmado entre Erika y Luis Miguel tras el concierto, la actriz dejó claro que el cariño y respeto por su pasado con el cantante siguen intactos.