Recuerdan video de Ángela Aguilar cantando villancico a los 10 años y su padre se roba el show

Ya el último mes del año está corriendo y los villancicos se vuelven a entonar para entrar en el ambiente navideño, y la familia Aguilar no se quedó atrás, pues en el 2015 lanzaron el álbum Navidad con Ángela Aguilar, edición especial, que ahora nuevamente vuelve a ser tendencia, especialmente uno de los temas en el que la artista comparte con su padre Pepe.

Este trabajo contiene 10 producciones, como El niño tambor, Jingle bells rock, Noche de paz, Campanas sobre campanas, Little drummer boy, Silent night, Let it snow, 24 de diciembre y Los peces en el río. Fue precisamente esta última canción la que, 11 años más tarde, está siendo una sensación en las redes sociales, pero no por Ángela, pese al torbellino en el que ella ha estado involucrada, sino por Pepe.

En TikTok recordaron el video oficial de “Los peces en el río”, en el que la hija menor de la dinastía Aguilar vistió un pantalón de animal print, con un blusa negra y una chaqueta de cuero en el mismo tono. Ella estaba acompañada por una banda y por Pepe, quien se convirtió en todo un “rock star” con su guitarra durante el clip.

Pepe estaba vestido con una chaqueta estilo motociclista y sus icónicas gafas negras, que le dieron un gran estilo rockero y que los usuarios en las redes sociales no pasaron por alto, porque acaparó la atención de todos. “Sus versiones son muy buenas”, “Pepe siempre apoyando a sus hijos, gran padre y gran talento de Angelita”, “Lo que mas me gusta es ese amor de papá que tiene Ángela” y “Amamos a Pepe rockero”.

Ante de ser ranchero, fue rockero

Esta no es la primera vez que Pepe deja de lado el regional mexicano para incursionar en el ritmo pesado. En el 2016, colaboró con Enrique Bunbury para el tema “Ven y camina conmigo”. Pero, en su juventud integró la banda de rock “Equs”, en 1985, así fue como debutó en la música y salió por primera vez en televisión como artista.

El grupo lanzó un solo álbum y duró solo dos años. El portal MDZ reseñó en un artículo, que esto se debió a su padre, Antonio Aguilar, quien se oponía a que cantara este tipo de ritmo, por lo que, también ante la falta de éxito, decidió incursionar en la música del regional mexicano, en la que triunfó.