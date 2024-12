“No se pasen”: anunciaron la muerte de Ángela Aguilar y mostraron lo peor de las redes sociales

“No noviera, pero sí coqueta”, esta la nueva frase que han recordado los haters de la cantante Ángela Aguilar, de la entrevista que ofreció hace dos años y que ahora, nuevamente, ha tomado revuelo por su matrimonio con el artista Christian Nodal, ya que fue él quien le preguntó en el tema que cantan a dúo: “¿Por qué eres tan coqueta, Angelita?”.

Desde que ellos divulgaron su romance, a mediados de año, no hay entrevista que haya ofrecido la hija menor de Pepe Aguilar que no sea escudriñada otra vez para contextualizar su idilio o, simplemente, para usarlo en su contra en las redes sociales.

Ángela le confesó a Arturo Buenrostro que desde pequeña recibió halagos de su padre y toda su familia, algo que le encantó mucho porque la hacía sentir bien. Ella confesó que era coqueta, refiriéndose a que le gusta siempre estar bien arreglada y sentirse atractiva. Expresó que esto la llevó a ser una de las más codiciadas de la escuela, ya que cuando llegaba el Día de San Valentín, numerosas cartas, flores y detalles le dejaban en su casillero.

“Murió la cantante Ángela Aguilar”

Pero, desde que la intérprete de “Gotitas saladas” comenzó a salir con Nodal y luego casarse con él, ahora le llueve le haters y está a menudo en el ojo del huracán, porque muchas la atacan y culpan de ser la responsable de la separación del cantante con su expareja Cazzu.

Ella ha sido objeto de burlas, memes, señalamientos, body shaming y más, que pudiera afectar su salud mental. Mas sus detractores ahora sí traspasaron todos los límites, ya que esta semana comenzó a circular en TikTok un video en el que anunciaron su fallecimiento, y las reacciones, aunque fueron divididas, no dejaron de llenar de estupor a algunos y demostraron el odio desmedido que muchos esconden detrás de un teléfono.

“Hoy murió la cantante Ángela Aguilar en un accidente”, es el título del video de 10 segundos, en el que se observan tres imágenes: una la artista, otra de un choque automovilístico en el que está la policía presente, y la tercera es una cinta negra en sinónimo de luto. Todo esto con un fragmento del tema “Yo te extrañaré”, de Tercer Cielo: “La vida es polvo, puede esparcirse en un momento”.

El clip ya tiene casi 50 mil reproducciones y decenas de comentarios de todo tipo. Algunos colocaron emoji de corazones rotos, flores, caritas tristes, mientras que otros se manifestaron con caritas sonrientes, carita con corazones, una bailarina y más.

“Ustedes le desean la muerte. Dios le regala muchos años más”, “Ay no, una cosa es no aceptar su arrogancia y soberbia, pero no se pasen, esto ya se sale de contexto”, y “Reprendemos todo lo malo hacia @Angela Aguilar :🙏 en el nombre de Jesús”, fueron algunas de las opiniones a favor de la cantante.

Pero, otras no fueron iguales: “¡Qué tan buena noticias si fueran reales 😂!”, “No tenemos tanta suerte”, “¡Qué pena! el karma😬 (gracias Diosito por hacer justicia)”, “¡Qué bendición sería!” y “Síííí, al fin la gata rompe hogares😁”.