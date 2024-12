“La hija le pegó el mal gusto”, JLo y su hija van de compras, pero critican a ambas por sus looks “descuidados”

Tras su divorcio de Ben Affleck, Jennifer López se ha tomado tiempo para sí misma y para su familia, especialmente para sus hijos Emme y Max.

Recientemente, la cantante fue captada de compras con su hija, mientras se inicia la temporada de Navidad, pero sus looks se robaron las miradas, y las críticas.

Desde hace mucho tiempo han criticado el estilo de Emme, pues es andrógino y cómodo, y aseguran que debería ser más femenina como su mamá.

“Se le está pegando el mal gusto de la hija”, JLo y su hija Emme van de compras, pero critican a ambas por sus looks “descuidados”

Sin embargo, ahora aseguran que Jennifer López también está optando por un estilo más “descuidado” como el de su hija, y fue criticada en su reciente aparición junto a su hija adolescente.

Jennifer pasó una divertida tarde en un mercado de pulgas de Los Ángeles con su hija de 16 años y aunque se veían muy felices y compenetradas, no les perdonaron sus looks.

Emme llevó un pantalón en negro deslavado con una camiseta oversize verde, con sudadera azul y tenis y su cabello lo llevó suelto y sus rizos al natural, y JLo, quien siempre acostumbra a lucir muy glamurosa, optó esta vez por unos jeans anchos azules, con una camisa ancha y floja que llevó por dentro y complementó con unos zapatos beige.

Aunque llevó una bolsa muy chic y lentes en tono marrón, la criticaron por su atuendo “descuidado”, asegurando que se está dejando influenciar por su hija.

“Se le está pegando el mal gusto de la hija”, “pero qué fue ese look JLo”, “antes tan bien vestida, y ahora toda desarreglada y descuidada”, “no me gustó ese look, espero más de ella”, “ya se ve tan mal como la hija”, “que feo se vistió para salir con la hija, la está afectando”, “que descuidada, está horrible ese look”, y “no me parece ese atuendo tan feo, ella se viste mejor”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa siempre se ha caracterizado por sus looks sexys y modernos por los que también la critican, pero ella se ha dedicado a ignorar las críticas y prueba que la edad es solo un número, y ahora, no tiene nada de malo vestir cómoda, por lo que tampoco presta atención a los ataques que recibe ni ella ni su hija.