JLo sorprendió con su revelador último look y dicen que es solo “para llamar la atención de Ben” (FOTOS)

Los looks sensuales de JLo causan comentarios

JLo ha vuelto a captar todas las miradas con un look audaz y sofisticado durante una cena en Cipriani, Beverly Hills, en medio de las celebraciones estadounidenses por el Día de Acción de Gracias y el recibimiento del mes de diciembre, que marca la Navidad.

A pesar de las circunstancias de su separación con Ben Affleck, la cantante no está sola, ya que su familia ha sido un sólido apoyo en estos últimos meses. Una muestra de ello fue su reciente salida de compras con su hija Emme Muñiz para iniciar la temporada navideña juntas, donde también llamó la atención por revelar parte de su escote.

Los looks sensuales de JLo por los que dicen que quiere “llamar la atención” de Ben Affleck

Para una salida nocturna la estrella optó por un top transparente que insinuaba sutileza y elegancia, combinado magistralmente con una falda midi de cuero que realzó su figura escultural. El cabello rubio miel de JLo cayendo en suaves ondas playeras añadió un toque de frescura y sensualidad a su apariencia, mientras que su maquillaje ligero resaltó sus rasgos con rubor y labios brillantes.

Por otro lado, para ver a su hija escogió jeans azules de corte holgado, una blusa camisera color beige y unos botines color camel de plataforma. Complementó su look con un bolso del mismo tono y lentes de sol, conformando un look informal pero estiloso que dejó ver su escote.

Aunque las críticas no se hicieron esperar pues fue tildada de querer llamar la atención de su ex y no “adaptarse a su edad”, la realidad de JLo según fuentes cercanas es que está disfrutando su soltería en este momento.

“A ella le gusta estar en una relación casi inmediatamente después de que termina, pero ahora mismo está probando algo nuevo y viendo si eso le funciona mejor”, reveló la fuente. Este cambio de perspectiva demuestra la determinación de JLo de priorizar su bienestar emocional y su desarrollo personal después de su divorcio.