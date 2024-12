“Dios bendíceme con esa habitación”: Jada Pinkett se mostró sin maquillaje, pero su lujoso baño se robó la atención

Jada Pinkett Smith es una de las actrices más exitosas de Hollywood, pero también de las más polémicas debido a su relación con Will Smith.

Sin embargo, a través de las redes, la famosa deja ver su lado más real, hablando con sinceridad sobre su alopecia, y cómo se ama y se acepta como es, ayudando a otras mujeres a amarse.

“Dios bendíceme con esa habitación”: Jada Pinkett se muestra sin maquillaje, pero su espectacular baño se robó la atención

Recientemente, Jada Pinkett compartió una foto y un video en el que compartió que se estaba reencontrando consigo misma mientras se aplicaba una mascarilla de barro en la cara que la hizo feliz.

“Últimamente me he obsesionado con “encontrar magia en lo mundano”. Descubrir las alegrías simples que me llevan al tiempo presente y que mejoran la conexión conmigo misma y con los demás. Como ver a los halcones volar afuera de la ventana del baño de mi novia mientras estaba sentada en su bañera después de disfrutar de una mascarilla de barro que me puso en la cara y que hizo que mi piel se sintiera muy feliz. Quiero compartirlo contigo ✨ DESLIZA”, fue el mensaje con el que compartió el momento en redes.

Sin embargo, su espectacular baño fue el que se robó la atención, pues se ve en una bañera de cerámica blanca, con una espectacular vista, una alfombra blanca, una silla en el mismo tono, con un espectacular espacio y espejo , desatando envidia en las redes.

“Guau, el baño, la vista, el producto... todo fabuloso”, “dios bendíceme con esa habitación”, “el baño con la vista que me merezco”, “con un baño así se me olvidan todos los problemas”, “No puedo dejar de mirar esa silla ❤️y ese baño”, “que habitación y baño tan espectacular, lo quiero”, “ese es el baño de mis sueños”, “el baño que todas nos merecemos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Se desconoce si ese es el baño de su habitación con Will Smith y es de su casa, pues no se sabe si siguen viviendo juntos o no ya que aún comparten fotos juntos y son captados en público juntos, pero lo cierto es que es el baño que muchas desean.