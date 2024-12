“Demasiada belleza”: Ricky Martin presume lo grande y hermosa que está su hija Lucía con esta foto y sorprende

Ricky Martin no solo es uno de los mejores cantantes de todos los tiempos, que además incursiona en el mundo de la actuación, sino que es un gran padre.

El famoso tiene cuatro hijos, sus gemelos Valentino y Matteo y Renn y Lucía, a quienes tuvo con su exesposo Jwan Yosef.

Todos sus hijos han sorprendido con lo grandes que están desde sus gemelos que ya tienen 16 años y lo acompañan a conciertos, de viaje, y más aventuras, hasta su hija Lucía.

Recientemente, Ricky Martin compartió una serie de fotos suyas y en algunas aparece su hija Lucía con el uniforme del colegio y sorprendió lo grande que está.

En la imagen se ve a la hija del cantante con una falda azul, una camisa blanca y una chaqueta azul oscuro, además llevaba calcetines y tenis blancos y unas colas altas, aunque estaba de espalda se pudo ver lo mucho que ha crecido y lo hermosa que es, desatando ternura en redes.

A su lado estaba el cantante agachado llevando su bolso del colegio, dejando ver que es un padre presente y el más preocupado y consentidor.

“Demasiada belleza”, “esa niña es hermosa”, “dios mío no puedo creer lo grande que está Lucía”, “Ricvky de papá es lo más, me encanta”, “que bello es con su hija, la debe tratar como a una princesa”, “que hermosa está su hija, y grande”, “que hace que era una bebé y ya va al colegio y está enorme”, “que belleza de cabello tiene”, “salió a él de linda”, y “está muy grande, no puedo creer que ya tiene 5″, fueron algunas de las reacciones en redes.

El cantante no suele mostrar el rostro de sus hijos más pequeños, pero también dejó ver a su hijo Renn, quien tiene el cabello largo, y es tan hermoso como Lucía y sus padres.

No cabe duda que sus hijos heredaron su belleza, y son muy unidos a él, pues el cantante deja ver que está muy presente en sus vidas a pesar de su profesión, y es el más divertido y consentidor de todos.